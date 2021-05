Les tests de Mathieu: un ordinateur français en bois belge, ça existe et c'est plutôt joli

Le Wood Kubb est un objet unique. Ce petit ordinateur cubique de 12,5 cm de côté est recouvert de bois exotique, à la main. Le prix est un peu plus élevé que la moyenne (minimum 690€), mais c'est un vrai "2 en 1": objet de décoration et PC de bureau.

Malgré l’omniprésence du smartphone, l’arrivée de la tablette et la facilité d’usage du laptop, l’ordinateur n’est pas mort. Par ordinateur, j’entends ce boitier, généralement en forme de parallélépipède rectangle, qu’on appelle parfois ‘tour’.

Autrefois très laides (du plastique ou du métal blanc jaunissant), ces tours sont encore plébiscitées par les joueurs sur PC, de plus en plus nombreux, qui aiment assez bien les tuner, donc les colorer et leur ajouter des petites lampes.

Heureusement, l’entreprise française Bleu Jour, créée à Toulouse en 2002, pense à ceux qui ont d’autres goûts et d'autres envies. Ceux qui souhaitent travailler sur un bel et grand écran d’ordinateur de leur choix, et qui n’ont pas besoin d’un portable. Ceux qui font attention à la décoration de leur intérieur, surtout.

Un ordinateur français… en bois belge

J’ai testé le Wood Kubb pendant deux semaines, et je suis plutôt emballé. D’abord, par le look et la taille de ce petit cube en bois de seulement 12,5 cm de côté, et qui pèse 650 grammes.

Très compact, il se fondra d’autant mieux dans le décor d’un joli bureau (voire d'un salon) grâce à sa carapace en bois véritable, de l’acajou sculpté dans le cas de mon modèle de test. “Chaque ordinateur est fabriqué en petite série, à la main, faisant ainsi de chaque objet un produit unique”, précise la marque sur son site internet. Il suffit de passer sa main dessus pour comprendre que c’est vrai. Seule ombre au tableau: le gros transformateur noir en plastique, qu'il faudra essayer de dissimuler (voir ci-dessous).

Pour l'anecdote, sachez que Kubb travaille avec l'entreprise belge Ethnicraft, basée près d'Anvers et qui conçoit des meubles et objets soignés en bois véritable depuis 25 ans. Le Wood Kubb est donc un ordinateur "français" recouvert de bois "belge". Je mets des guillemets car les composants de l'ordinateur proviennent essentiellement d'Asie, et car le bois exotique (acajou) ne provient sûrement pas d'Europe.





Un prix plus élevé, mais c'est un objet de décoration

A l'intérieur du Wood Kubb, on retrouve la plupart des composants d'un ordinateur: une carte mère, un processeur Intel (i3 ou i5 de 8e génération) et une petite carte graphique Iris Plus 655, de 8 à 32 GB de RAM, de 256 GB à 2 TB de stockage interne. Le moins cher des Wood Kubb commence à 690€, et les prix grimpent si on upgrade les composants. Le tout est livré sans écran, sans clavier ni souris.

Malgré l'encombrement réduit, il y a une large connectique à l'arrière: 6 ports USB classiques dont 2 plus rapides, deux prises HDMI pour connecter des écrans, deux ports USB Type-C compatibles Thunderbolt 3, une prise réseau. Et vous apercevez ci-dessous les deux antennes permettant au Wood Kubb de se relier en Wi-Fi à votre routeur. C'est tout ce dont l'écrasante majorité de la population a besoin.

Je l'ai utilisé quelques heures pour travailler et c'est largement suffisant. Un logiciel de retouche d'image comme Photoshop s'exécute rapidement. Pour du montage vidéo avec Premiere Pro, c'était plus fastidieux mais néanmoins réalisable.

Comparé à d'autres tours PC mieux équipées, le Kubb parait cher. Mais il faut le voir comme un objet décoratif également, une "pièce unique, produit authentique façonné à la main", peut-on lire sur l'étiquette à l'arrière.

En conclusion: le Wood Kubb m'a séduit au niveau de sa compacité et de son design, unique en son genre et clairement destiné à embellir un bureau ou un salon (alors que généralement, un ordinateur fait l'effet inverse). Sa configuration vieillissante ne conviendra pas aux amateurs de fiches techniques 'dernier cri', mais il reste une bonne machine pour la bureautique, quelques jeux et de la retouche d'image.