Les tests de Mathieu: un smartphone à 229€ qui mise tout sur la batterie, trois jours d'autonomie!

Sur un marché ultra concurrencé, Motorola a décidé de cibler certaines caractéristiques et de les mettre bien en évidence dans une gamme dès lors assez large. Par exemple, l'an dernier, on a eu droit à des Motorola One Action, One Vision, One Zoom, qui avaient chacun une particularité au niveau de la photographie.

En ce début d'année 2020, la marque américaine, qui appartient au géant chinois de l'informatique Lenovo, poursuit sur cette lancée inédite et nous propose un moto g8 Power. Derrière Power (puissance en anglais), il faut comprendre 'grande endurance de la batterie'.

3 jours, c'est rare

Effectivement, et c'est très rare dans cette gamme de prix (229€), le g8 Power est équipé d'une batterie de 5.000 mAh. Une capacité que l'on retrouve d'habitude dans les appareils haut de gamme, avec beaucoup de puissance et des écrans magnifiques mais gourmands en énergie.

Dès lors, dans un smartphone entrée de gamme comme le g8 Power, ces 5.000 mAh font des miracles. Il est ainsi possible de tenir… 3 jours sans devoir brancher son smartphone. Cela dépend évidemment de l'usage que vous en faites, mais en condition normale, ces 3 jours sont une réalité, j'ai pu l'expérimenter. Une telle durée de vie sur un smartphone, c'est pratiquement inédit. Bonne nouvelle: la charge rapide (pas autant que OnePlus ou Huawei, mais tout de même) est de la partie et vous redonne 80% d'autonomie en environ 45 minutes.





Un bon petit smartphone

Bien entendu, à 229€, il ne faut pas s'attendre à des miracles avec ce téléphone. Bonne nouvelle, cependant: il est équipé d'Android 10, et Motorola a l'habitude de ne pas trop y toucher. On a donc une version très pure de l'OS mobile de Google, et c'est toujours agréable (pas d'application ou de service 'maison' qui viennent encombrer l'interface). La navigation (précédent, accueil, multitâche) par gestes, très pratique, est proposée d'emblée.

Ce qui m'a le plus dérangé, c'est la fluidité de l'interface. Certes, le processeur Snapdragon 665 n'est pas le plus puissant ; mais c'est surtout l'écran qui semblait presque saccadé. Comparé à des modèles milieu ou haut de gamme, la dalle IPS de 6,4" en Full HD+ (2300 x 1080 pixels) n'est clairement pas ce qui se fait de mieux. La luminosité a vite tendance à éblouir, les blancs semblent un peu cramés, les noirs un peu gris (je vous encourage donc à opter pour le 'mode sombre' dans les réglages de l'écran, c'est bien plus confortable). Bien sûr, j'essaie souvent des smartphones premium, donc quand je passe d'un écran OLED avec taux de rafraichissement de 120 Hz, j'ai les yeux qui piques. Si vous lisez cet article, ce ne sera sans doute pas votre cas. Entre parenthèses, n'oublions pas qu'on peut acheter six Moto g8 Power avec le prix d'un iPhone 11 Pro Max.

Mon ressenti général reste cependant très bon avec cet appareil très accessible de Motorola. Regarder des vidéos sur YouTube ou Netflix est agréable, passer d'une application à l'autre se fait sans trop de souci, et il y a une prise mini jack pour votre casque audio préféré. Quant au déverrouillage via le capteur d'empreinte situé dans le dos de l'appareil, il est plutôt rapide et efficace.

Beaucoup de capteurs photo pour pas grand-chose

Petite déception avec les 4 (oui, 4) capteurs photo du g8 Power. Autant en mettre un bon que 4 très moyens. Ils offrent certes de la polyvalence (un principal, un très grand angle, un zoom et un pour améliorer les portraits), mais au niveau de la qualité des clichés, dès que vous quittez la franche lumière du soleil, c'est assez brouillon. En fait, le capteur principal s'en sort plutôt bien, mais celui pour le zoom et celui pour le grand angle sont vite dans les choux.

Certains trouveront également que les 64 GB de stockage intégré (extensible via carte microSD) sont un peu léger mais à nouveau, gardons les pieds sur terre: eu égard au prix très contenu, ce g8 Power vous en donne pour votre argent.

En conclusion: si votre budget smartphone est limité, ce Motorola fera parfaitement l'affaire. Il y a toujours moyen de trouver moins cher, mais pour une bonne expérience, il vaut mieux éviter de passer sous la barre des 200€. Son argument principal est la très grande autonomie (3 jours, et je l'ai vérifié), mais en réalité, le g8 Power est avant tout un très bon petit smartphone, et l'un des meilleurs rapports qualité/prix du moment…