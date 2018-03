LG ne parvient pas à vendre de smartphones, alors qu'il a cet excellent modèle sous le coude: où est le problème ?

Le LG V30 a fini par atterrir à la rédaction de RTL info. Excellent modèle de la fin de l'année 2017, il ne connaîtra pas le succès qu'il mérite en Belgique. Mais pourquoi donc ?

LG a bien du mal à percer sur le marché du smartphone. En croissance constante depuis des années, renouvelé en moyenne tous les deux ans, le smartphone a attiré des entreprises du monde entier, des petites comme des grandes, des anciennes comme des nouvelles.

Mais la marque sud-coréenne LG, rivale de longue date de Samsung sur le marché de l'électronique grand public (de la machine-à-laver à la télévision), est plutôt larguée. Selon les différents chiffres que nous avons pu lire ces dernières semaines, LG aurait environ 2% de part de marché en Belgique. Impossible de gagner de l'argent dans ces conditions.

Et pourtant… LG a toujours sorti de bons appareils. Si le G5 était une erreur de parcours avec une modularité peu aboutie et vite abandonnée, les G3, G4 et G6 (l'un des premiers avec un écran dit 'full screen'), ont toujours été salués par les critiques.

La suite, c'est le V30, sorti d'abord aux Etats-Unis où LG y consacre pas mal de budget marketing. On a pu mettre la main sur ce smartphone très élégant, qui n'a rien à envier à la concurrence. Vendu 899€ à sa sortie à la fin de l'année dernière, on peut déjà le trouver à 571€ sur Amazon, ou 699€ sur Rueducommerce.fr (Groupe Carrefour), qui livre en Belgique.



Un 'bord à bord' au design réussi

Tout d'un grand

Présenté à l'IFA de Berlin en septembre dernier, le V30 a rapidement convaincu la presse spécialisée du monde entier. Ecran de 6" OLED de très haute définition (1440 x 2880 pixels, de quoi afficher plus de détails), puce Snapdragon 835, 4 GB de RAM, 64 GB de stockage (plus MicroSD), double capteur dont un grand angle, Bluetooth 5.0, batterie de 3.300 mAh avec recharge rapide et sans fil.

Une fiche technique au top pour 2017, un peu moins pour 2018… Mais ajouté à cela un design courbé très contemporain alliant verre et métal, l'étanchéité, la reconnaissance faciale et une puce dédiée au son, et vous avez un flagship en bonne et due forme.

Le V30 tourne sous Android 7.1, et malgré nos tentatives, nous n'avons pas réussi à faire la mise-à-jour vers la version 8.0 disponible depuis plusieurs mois. Mais il s'agit d'un exemplaire destiné à la presse, peut-être un prototype. La surcouche logicielle de LG est parfois encombrante, mais toujours élégante, avec des applications et des fonctionnalités maison bien faites (que vous n'êtes pas obligé d'utiliser), comme la configuration de scénario lorsque vous rentrez chez vous (allumer le Wi-Fi) ou lorsque vous branchez des écouteurs (lancer Spotify).



Un dos en verre, avec deux objectifs

Des photos originales et un son hors-du-commun

Le V30, on l'a dit, intègre un double capteur photo. Le principal est un capteur de 16 mégapixels avec ouverture f/1.6 équipé d'un stabilisateur et d'un bon autofocus laser. Le second est un capteur grand angle de 13 mégapixels avec ouverture f/1.9.

Tous les ingrédients pour réussir de bonnes photos en toute circonstance sont réunis, même si dans la pénombre, le V30 (de 2017, rappelons-le) est désormais largué par le S9 de Samsung et les rumeurs circulant autour du P20 Pro de Huawei.

Le gros avantage du LG V30 sur la concurrence, ça reste ce second capteur, qui permet, même à distance rapprochée, de prendre en photo une grande partie de la scène. LG garde cette petite fonction en plus qui peut faire la différence.

Le grand angle est accessible dès l'allumage de l'application appareil photo, en appuyant sur l'icône des petits sapins. On passe alors sur le capteur grand angle et le résultat est assez sympa, et forcément très pratique en plan rapproché.

Au niveau vidéo également, on est dans le haut-de-gamme. Le V30 peut filmer en Ultra HD à 30 fps (image par seconde), l'image est très bien stabilisée et le rendu des couleurs est très fidèle.

Bref, c'est très propre et cerise sur le gâteau, la partie son gérée par Bang & Olufsen est aussi bonne pour la sortie (casque ou smartphone) que pour l'entrée (micro). On parle ici d'un module Quad DAC Sabre avec une puce d'ESS Technology. Ça ne vous dit rien, c'est normal, mais le résultat est là: il y a plus de puissance et de qualité dans la sortie mini-jack et le Bluetooth 5.0 permet de diffuser du son haute-définition à des enceintes ou des écouteurs sans-fil. Le V30 est également livré avec une paire d'écouteur signée B&O.



Un design tout en courbes

Conclusion

On n'a pratiquement rien à reprocher au LG V30, un smartphone haut-de-gamme qui a un peu tardé à sortir en Europe, ce qui a tout de même un avantage: son prix est déjà passé de 899€ à 699€ (sur le web, en France).

Niveau photo et vidéo, il est une perle rare, qui n'est concurrencée que par les Samsung Galaxy S9 bientôt disponible en magasin, et le futur Huawei P20 Pro, dont les rumeurs, si elles s'avèrent authentiques, promettent d'aller un pas plus loin, notamment grâce à l'intelligence artificielle.

Son design est très élégant, son écran performant, sa partie son très soignée (ce qui est rare). On apprécie également la fonction always-on de l'écran d'accueil, qui affiche des infos en permanence, même quand le téléphone est en veille.

LG est sur la bonne voie pour retrouver un public plus large, qui le boude depuis quelques temps, surtout en Belgique, à cause des machines marketing bien huilées de Samsung et Huawei, et de l'aura indétrônable de l'iPhone d'Apple.

Son succès passera sans doute par de nouveaux investissements en communication, car la marque a du retard dans ce domaine. Mais l'essentiel est là: de bons appareils haut-de-gamme qui, s'ils sont déclinés intelligemment dans les gammes plus abordables, peuvent faire la différence.