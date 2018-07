Menaces de mort contre une journaliste: un autre cyber-harceleur condamné

Deux hommes jugés pour des menaces de morcontre la journaliste Nadia Daam, victime de cyber-harcèlement après une chronique en novembre sur Europe 1, condamnés à six mois de prison avec sursis.LOIC VENANCE

Il avait appelé à "tuer sans scrupules" la journaliste Nadia Daam pour "venger" deux cyber-harceleurs qui venaient d'être jugés pour l'avoir menacée de mort: un jeune homme a été à son tour condamné vendredi à Bobigny.

Le jeune homme de 21 ans, présenté en comparution immédiate, a été condamné à six mois de prison avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (TIG) pendant 180 heures. Le tribunal lui a également imposé de trouver un travail ou une formation, ainsi que de voir un psychologue.

"Sur le coup j'ai rigolé, là je rigole plus..." venait de déclarer le jeune homme d'une voix faible, expliquant avoir simplement pensé se livrer à une "mauvaise blague".

"Quand on est jeune, on rigole un peu de choses méchantes", a-t-il ajouté.

Mardi, deux hommes avaient été condamnés à Paris à six mois de prison avec sursis pour des menaces de mort et de viol contre la journaliste Nadia Daam, victime de cyber-harcèlement après une chronique en novembre sur Europe 1.

Elle avait dénoncé une campagne de haine sur le forum 18-25 ans du site jeuxvideo.com contre deux militants féministes.

Quelques heures après, sur ce même forum, le prévenu écrit : "Il faut la tuer. (...) Si nous n'arrivons pas à l'avoir, il faudra s'attaquer à sa famille. Tuons-la sans scrupules comme dans les favelas au Brésil." Le tout pour "venger nos frères tombés au combat."

"Ce sont des combattants de chambre, de clavier, de commandos de la souris... Tant mieux !" a tancé le procureur, avant de requérir la peine finalement infligée par le tribunal.

Devant les enquêteurs qui étaient remontés jusqu'à lui après un signalement sur le site Pharos, le jeune homme, sans activité, avait dit n'avoir aucune intention de tuer la journaliste et simplement cherché à se "divertir".

"Dans l'entre-soi masculin de ce forum là, ça fait rire", a déploré son avocate Agathe Grenouillet. Le jeune homme, a-t-elle souligné, s'était par ailleurs créé sur le forum un personnage plus âgé, suicidaire et seul. Elle était favorable au TIG et à l'injonction de soins, dans l'espoir "qu'il devienne un adulte épanoui".