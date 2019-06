Microsoft donne un aperçu de sa prochaine console Xbox, qui sortira fin 2020

Microsoft a présenté à l'occasion de la grand-messe annuelle de l'industrie des jeux vidéos à Los Angeles une esquisse de la prochaine version de sa console Xbox, que le groupe américain prévoit de lancer fin 2020.

Baptisée "Projet Scarlett", la console censée succéder à la Xbox One apportera aux créateurs de jeux "le pouvoir dont ils ont besoin pour donner vie à leurs visions créatives", a assuré le responsable de la division Xbox chez Microsoft, Phil Spencer.

Le groupe n'a pas donné de détails sur les prix de la nouvelle console lors de sa présentation dimanche, à l'ouverture du salon E3, mais a précisé vouloir la lancer à temps pour les fêtes de Noël l'an prochain. La société japonaise Sony est elle aussi en train de préparer une nouvelle version de sa célèbre console PlayStation.

"La console pour nous est vitale et centrale à notre offre", a commenté M. Spencer lors de l'événement où étaient aussi présentés 60 nouveaux jeux pour la Xbox.

Alors que nombre de poids lourds de l'industrie se lancent dans le jeu vidéo en streaming, vu comme l'avenir du secteur, Microsoft prévoit par ailleurs de donner aux joueurs utilisant Xbox One la possibilité d'accéder à leur catalogue de jeux à distance, depuis n'importe quel appareil connecté.

Avec ce nouveau service, qui sera détaillé plus tard dans l'année, "ils pourront choisir l'endroit où ils veulent jouer, ce sera à eux de décider", a souligné M. Spencer.

Microsoft se positionne ainsi pleinement dans la bataille du "cloud" qui fait rage dans l'industrie des jeux vidéo.

Google a notamment pris une longueur d'avance avec sa plateforme Stadia, qui permettra à partir de novembre de jouer en streaming depuis n'importe quel appareil relié à internet sur le modèle à succès de Netflix dans la vidéo.

"On est en train de vivre la période la plus créative et la plus stimulante de l'histoire des jeux vidéos", a estimé M. Spencer. "En moins de vingt ans, le nombre de joueurs dans le monde a triplé, à plus de deux milliards", a-t-il souligné.

Les jeux sur smartphones ont alimenté une grande part de cette croissance.

Microsoft a aussi annoncé à Los Angeles le lancement d'une version bêta de son abonnement Xbox Game Pass, un service d'abonnement mensuel pour sa console de jeu Xbox, permettant aussi aux joueurs sur PC d'accéder à un catalogue de plus de 100 jeux vidéos pour 9,99 dollars par mois.

Pour 14,99 dollars par mois, les joueurs pourront souscrire à l'abonnement "Ultimate" qui leur permettra d'accéder aux jeux en streaming aussi bien sur leur console que sur leur PC.