Microsoft travaille à des jeux vidéo sans console

Microsoft a fait savoir jeudi qu'il travaillait sur un logiciel pour permettre aux amateurs de jeux Xbox de jouer directement sur leur télévision connectée à internet, sans console, un pas de plus vers la dématérialisation des jeux vidéo.

Le géant américain de l'informatique et les autres poids lourds du secteur participent à partir de samedi au salon annuel des jeux vidéo (E3 pour "Electronic Entertainment Expo"), qui se tiendra en ligne à cause de la pandémie.

"En tant qu'entreprise, Microsoft est à fond dans les jeux", a assuré Satya Nadella, le patron du groupe, cité dans un communiqué.

"Trois milliards de consommateurs aiment jouer pour le divertissement, l'esprit de communauté, l'aspect créatif, ainsi que le plaisir de l'accomplissement. Notre ambition est de les accompagner, où qu'ils jouent".

Le marché des jeux vidéo, renforcé par la crise sanitaire et les confinements, a explosé ces dernières années grâce à l'offre sur mobile ainsi que l'avènement des services sur le cloud, comme Luna (Amazon) et Stadia (Google), où les jeux sont hébergés sur des serveurs et non pas sur une console ou un PC.

Les joueurs n'ont alors besoin que de manettes, d'un écran et d'une bonne connexion internet.

L'équipe de la Xbox travaille avec des fabricants de téléviseurs pour intégrer son logiciel qui donnera accès aux jeux normalement disponibles sur ses consoles.

Elle conçoit aussi des appareils qui se brancheront sur n'importe quel écran connecté, avec le même objectif.

Dans les prochaines semaines, les joueurs pourront souscrire des abonnements à Xbox Game Pass Ultimate, le service de streaming de Microsoft, via les principaux navigateurs internet (Chrome, Edge et Safari).

"Il y a encore une place pour les consoles et les PC, et, honnêtement, il y en aura toujours une. Mais grâce au cloud nous allons pouvoir fournir une expérience robuste de jeu à n'importe qui connecté sur internet", a précisé Phil Spencer, le directeur de la division Xbox.

Xbox Game Pass comptait 18 millions d'abonnés dans le monde à la fin de l'année dernière, d'après des chiffres publiés par le groupe.

Les dépenses dans les jeux vidéo aux Etats-Unis ont atteint près de 15 milliards de dollars pendant le premier trimestre 2021, soit 30% de plus que l'année dernière sur la même période, d'après le cabinet NPD Group.