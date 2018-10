Nest lance un nouveau thermostat intelligent en Europe: il est moins cher mais plus facile à installer

La société de Google qui conçoit des objets connectés pour la maison (thermostat, caméras de sécurité, sonnette intelligente, détecteur de fumée), a annoncé une petite mise-à-jour ce mardi matin.

Quatre ans après le premier modèle pionnier dans le domaine, un thermostat « E » fait son apparition aux côtés du thermostat classique (249€), qui reste au catalogue. Moins cher (219€), le E a un gros avantage : vous pouvez l’installer vous-même beaucoup plus facilement que le premier, pour lequel le recours à un professionnel (au moins 100€…) était pratiquement indispensable.

Pour le E, le boitier qui communique avec la chaudière se placera au mur de votre salon, à la place de votre vieux thermostat. En le retirant, vous trouverez deux ou quatre câbles, selon votre installation. Pas-à-pas, l’application Nest va vous guider. « On a rassemblé environ 500 cas de figure », nous a expliqué Lionel Guicherd-Calin, responsable produit chez Nest. Tous les pays dans lesquels le thermostat E sort (en Europe) sont normalement couverts pour une installation maison accessible.

Uniquement sur son socle

Une installation plus facile pour vous, donc, et qui vous fera économiser le déplacement de l’électricien ou du chauffagiste. Il y a cependant une concession, qui sera un autre avantage pour certain : le thermostat ne peut plus se fixer au mur car c’est le joli boitier recouvert de tissu qui prend la place de l’ancien thermostat (Heat Link E). Le thermostat communique sans-fil (et directement, pas via votre réseau ou internet) avec ce boitier.

Il est livré avec un socle en zinc de 400 grammes, un petit transfo et un câble de deux mètres. Il faudra donc le déposer sur un de vos meubles, mais vous pourrez le déplacer au besoin car il y a un capteur de température dans le Heat Link mural également.

Simplifié uniquement en apparence

Ecoutant ses utilisateurs, Nest a simplifié l’interface du thermostat. Il n’est plus un écran supplémentaire fixé au mur de la maison, mais un discret boitier circulaire qui ne s’allume que lorsqu’on s’approche de lui. La température s’affichera et il sera toujours possible de la régler ainsi que d’autres paramètres, mais ce n’est pas le but.

Car avec Nest, tout doit être simple et automatique. L’entreprise a encore amélioré ses logiciels et ses algorithmes. Le thermostat est préconfiguré avec un planning correspondant aux habitudes des Européens. A vous de le modifier à la main (ou via l’application) au fur et à mesure de vos désirs : le programme s’adaptera automatiquement pour que vous ne deviez plus vous en soucier très rapidement.

Comme c’est le cas depuis longtemps, dès que la maison est vide (il le sait grâce à la localisation de votre smartphone et au détecteur de présence intégré – ainsi qu’aux caméras de la marque si vous en avez), il se met en mode absence…

Conclusion

Le thermostat E de Nest est une petite évolution du célèbre appareil rond contrôlant la température chez vous de manière intelligente et contrôlable à distance avec un smartphone. Son plus gros avantage : une installation largement simplifiée qui vous fera économiser le recours à un installateur professionnel.

Pour le reste, il n’y a que des retouches esthétiques (il est blanc et plus discret), et surtout, il devra se placer sur un socle et être relié en permanence à une prise de courant. Car au mur, à la place de votre ancien thermostat, il y a le Heat Link, un élégant boitier qui contrôlera votre chaudière et communiquera à distance avec votre thermostat E.

D’après le responsable Nest avec qui nous avons discuté, « il n’y a que 10% ou moins » des foyers de nos régions d’Europe de l’ouest qui sont équipés d’un thermostat intelligent. Le thermostat E (219€ tout compris) est plus accessible et plus simple à configurer, de quoi convaincre sans doute un peu plus de monde.

Pas de révolution, donc. On attend toujours les vannes thermostatiques Nest permettant de cibler chaque pièce de votre maison pour économiser encore plus de carburant. « Ce ne sera pas pour cette année, mais on étudie la question », a-t-on appris. Visiblement, ça pourrait bouger en 2019, que ce soit via des vannes d’une marque tierce mais compatibles avec Nest, ou via ses propres vannes (ce serait mieux, allez les gars, au boulot).