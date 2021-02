L’entreprise française Netatmo, connue à l’origine pour ses stations météos connectées, appartient depuis peu au géant français du matériel électrique Legrand (interrupteurs, prises, etc). Ces dernières années, j’avais été assez emballé par les caméras de surveillance, surtout la Presence, qui est dotée d'un chouette design et d'une puissante lumière (voir mon test). En 2020, Netatmo s’attaque à une tendance que j’ai déjà évoquée avec le Dyson Hot+Cool Cryptomic (voir mon test): la qualité de l’air intérieur.

Smart Indoor Air Quality Monitor, 99€

J’ai l’impression que c’est un ingénieur électricien de chez Legrand qui a choisi le nom de ce nouvel appareil de Netatmo. Smart Indoor Air Quality Monitor signifie simplement Capteur intelligent de la qualité de l’air intérieur. Pas très vendeur, mais voyons à quoi sert cet appareil.

Comme son nom l’indique, il n’est là que pour mesurer la qualité de l’air, et non le filtrer/purifier comme le fait Dyson, par exemple. Gros avantage: c’est donc un appareil discret et élégant, avec une format identique à la station météo et même la caméra de surveillance intérieur, à savoir un cylindre à la finition métallique mate, avec un unique bouton tactile sur le dessus. Il s'intègre dans n'importe quel intérieur.

Notez que le bouton qui n’a pas un grand intérêt: il va activer une couleur sur la fin tranche verticale, et la couleur vous dira quelle est la ‘situation générale’ de votre pièce.

4 mesures de la qualité de l’air (et un peu plus)

Il s’agit d’un bilan qui compile les données suivantes, liées à la qualité de l’air ou plutôt de “l’atmosphère” d’une pièce (en effet, le bruit n’influence pas vraiment l’air qu’on respire...) :

Température (degrés celsius)

Niveau d’humidité (pourcentage)

Quantité de particules fines (ppm) dans l’air

Bruit (décibels)

Netatmo a établi une échelle qui va de médiocre à excellent pour ces 4 mesures, et en déduit donc une ‘situation générale’, dont la couleur sur l’appareil et dans l’application varie de rouge (mauvais) à bleu (excellent). Je l'ai mis dans mon garage puis dans ma salle à manger, et il m'a dit que tout allait bien (à part la température, mais c'est normal).

On a déjà fait le tour du propriétaire: le Smart Indoor Air Quality Monitor analyse la qualité de l’air et l’ambiance de la pièce dans laquelle vous le placer, et vous pouvez consulter les résultats détaillés dans l’application, ou avoir un bref aperçu via la couleur du bandeau du lumière lorsque vous touchez le sommet de l’appareil.

Par défaut, l’application va vous envoyer des notifications dès que certains seuils sont franchis (trop froid, trop humide, trop bruyant, etc), mais elles deviennent vite un peu trop envahissantes à mon goût.

Conclusions

Je suis plutôt perplexe face aux appareils qui se contentent de mesurer la qualité de l’air, de manière purement informative. Quelle est leur utilité réelle pour le grand public ? Surtout concernant le bruit et la température, deux éléments qui par définition, n’ont pas vraiment besoin d’un appareil pour être mesurés: nos oreilles et la sensation de froid ou de chaud me semblent suffisantes.

Le Netatmo Smart Indoor Air Quality Monitor (99€) s’avère plus utile pour connaître l’humidité d’une pièce, sachant que ça peut avoir son importance pour l’air respiré par des nourrissons, ou pour le risque d’apparition de moisissures dans une pièce. Et on peut souvent y remédier en aérant davantage les pièces.

Cependant, j’ai deux remarques à faire. Premièrement, cet appareil n’aspirant pas l’air, il mesure uniquement la zone qui se trouve directement autour de lui, dans un rayon assez petit me semble-t-il. S’il n’y a pas de courant d’air ou de passage dans la pièce, comment ce capteur peut-il prétendre en mesurer la qualité de l’air dans son centre ou dans le coin opposé ?

Deuxièmement, concernant la présence de polluants dans l’air d’une pièce, je pense qu’il est plus utile d’opter directement pour un appareil qui, en plus de mesurer, va agir: les purificateurs d’air se multiplient. Ceux de Dyson, bien qu’excellents et perfectionnés, sont relativement chers (entre 350 et 700€). D’autres marques (Ikea débute à 49€) sont plus abordables, mais généralement, il n’y a pas de mesure, juste une aspiration et filtration de l’air, plus ou moins puissantes, plus ou moins performante (selon la qualité des filtres).

L’appareil de Netatmo s’adresse donc davantage à ceux qui se posent des questions sur la qualité de l’air intérieur de leur maison, ou qui veulent la mesurer.