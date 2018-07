Nokia est de retour au sommet: on a essayé son dernier flagship baptisé Sirocco, souvenir de la glorieuse époque (photos)

Un smartphone haut-de-gamme atypique, dont le prix élevé se justifie surtout par un travail sur le design et l'écran. Voilà le Nokia 8 Sirocco, hommage à l'un des fleurons de la gamme finlandaise… il y a 10 ans.

Il y a un peu plus de 10 ans, la question ne se posait pas vraiment: c'est Nokia qui sortait les GSM les plus sophistiqués, les plus populaires, les plus chers. Entretemps, il y a eu l'arrivée de l'iPhone et d'Android, la transition vers Windows et le rachat catastrophique par Microsoft.

Depuis 2016, la division téléphonie mobile du géant finlandais appartient à HMD Global, qui a finalement acheté le droit d'utiliser la marque. Les smartphones sont construits en Chine, mais l'entreprise qui s'occupe du design et de la commercialisation est basée non loin du quartier général de Nokia, en Finlande donc.

L'entreprise a été prudente et en 2017, elle s'est contentée de sortir des modèles à prix abordables et quelques remakes (3310). En 2018, on monte un peu en gamme. Le Nokia 8 Sirocco est sorti il y a quelques semaines.

Il fait référence, justement, à la grande époque de Nokia, quand il sortait en septembre 2006 le 8800 Sirocco Edition, une version très haut-de-gamme avec un verre poli inrayable. Une finition en glissière qui nous rappelle qu'à l'époque, on misait plus sur l'extérieur que sur les fonctionnalités de ce qui restait des téléphones mobiles :

Un beau flagship qui s'en fout des tendances

Le Nokia 8 Sirocco est sorti à 799€. C'est un beau prix, même si on est en-dessous des prix de base des flagships de Samsung et Huawei. On est par contre au même niveau, plus ou moins, que ceux de LG, Sony ou HTC.

Nokia a décidé de faire la nique aux tendances 2018 du design des smartphone, à savoir des écrans étirés verticalement, et donc au format 18,5 voire 19/9. Le Nokia 8 Sirocco, c'est du 16/9 traditionnel. Il n'a donc pas l'air très moderne, mais il en jette quand même.

C'est grâce à un look très affiné et épuré, avec un châssis en métal réduit à deux petits millimètres sur les tranches, doté d'un très élégant liseré chromé. Les faces avant et arrière sont courbées sur les côtés: à l'instar des flagships de Samsung, l'écran "déborde" sur les côtés, donnant une impression d'occupation totale. Le résultat est visuellement intéressant même si on aperçoit des bandes décolorées sur les bordures, et l'impression de finesse est réussie.

LES PLUS

Outre le design très soigné, ce qu'on adore chez Nokia, c'est que sa nouvelle gamme de smartphone est certifié 'Android One'. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pratiquement pas à l'OS de Google, ne rajoutent pas de surcouche logicielle graphique ou d'applications maison. Ceux qui utilisent beaucoup les services de Google adoreront, car c'est la simplicité même: pour la galerie c'est Google Photo et son cloud intégré, pour l'agenda c'est Google Calendar, pour aller sur internet, c'est Chrome, etc…

Autre point positif: l'écran. Il s'agit d'une dalle de 5,5 pouces en QHD (2560 x 1440 pixels) de type OLED, fourni par LG Display, le spécialiste en la matière. Un écran courbé qui a dû couter cher à Nokia, ce qui explique sans doute le tarif élevé de l'appareil. Les couleurs sont sublimes, les noirs profonds.

On a également apprécié les performances générales de l'appareil. Il tourne sous une "vielle" puce Snapdragon 835 (elle date de mi-2017). Mais, épaulé par 6 GB de RAM et 128 GB de stockage, elle procure une expérience Android de premier plan, sans doute aidée par le fait qu'il s'agisse d'une version "pure" d'Android, comme on l'a dit.

Enfin, la partie photo est de bonne facture, grâce au double capteur arrière. Le premier est un 12MP à ouverture f/1.8, le second a davantage de pixels, ce qui permet de faire des petits zooms sans perdre de détails. Hélas, dès que la lumière baisse, le Nokia 8 Sirocco rend les armes face aux Samsung Galaxy S9 et Huawei P20 Pro.



Sur les côtés, il y a des décolorations dues à la courbure de l'écran

LES MOINS

Si le design est original et réussi, la finition l'est un peu moins. L'exemple le plus frappant se situe au niveau du rail pour insérer la carte SIM, qui bouge quand il est en place. On se demande si l'étanchéité annoncée IP67 (immersion de trente minutes sous un mètre d'eau) tiendra le coup longtemps. Certains reprocheront au Sirocco une prise en main pas très agréable à cause du tranchant du châssis en métal, mais c'est un détail.

Vu le prix, on regrette également l'absence de déverrouillage par le visage en utilisant le capteur photo avant. De nombreux smartphones le permettent et ça fait gagner du temps. Il faut se contenter d'un traditionnel lecteur d'empreinte digital rond à l'arrière. Il faut faire l'impasse sur la sortie mini-jack et la stéréo (il n'y a qu'un seul haut-parleur, en dessous).

En conclusion, le Nokia 8 Sirocco, à 799€, n'offre pas le meilleur rapport qualité/prix du marché. En revanche, il a un côté exclusif indéniable et un look ravageur, tandis que l'utiliser est un bonheur grâce à la version pure d'Android. Et heureusement, son prix a déjà baissé (749€ un peu partout en Belgique). De plus, si vous n'avez pas peur d'avoir des soucis de garantie, il est actuellement à 455€ sur eBay.