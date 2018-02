Notre journaliste interviewe un robot et.... il se met à danser (vidéo)

Un robot humanoïde a été mis au point par "Zora Bots", une société basée à Ostende. Notre journaliste Martin Vachiéry lui a posé des questions en direct du RTLinfo 13h.

"Je suis Oliver, un robot humanoïde capable de beaucoup de choses. Si ma coquille vient de Chine, mon cerveau est belge. Vous ne me connaissez pas encore, mais vous me verrez peut-être bientôt de plus en plus", a indiqué le robot à notre journaliste.

Ah, et où pourra-t-on te voir Oliver ?

"Un peu partout, dans les aéroports ou des lieux publics. Grâce à mes capteurs et caméras intelligentes, je suis capable de reconnaître des visages ou des voix. Je peux être utile pour aider des équipes de sécurité ou de surveillance".

La particularité de ce robot est qu'il est très mobile. "Tu aimes t'amuser. Est-ce que tu peux nous le montrer ?", a encore demandé notre journaliste.

"D'accord", a répondu le robot avant de se mettre à danser.