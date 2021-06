Panne des numéros d'urgence: Orange "présente ses plus vives excuses"

Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, convoqué au ministère de l'Intérieur jeudi matin pour donner des éclaircissements au gouvernement sur la panne qui a perturbé les numéros de secours dans toute la France pendant plusieurs heures mercredi soir, a présenté "ses plus vives excuses" aux personnes touchées, jeudi sur son compte Twitter.

"J'ai rencontré ce matin @GDarmanin et @cedric_o afin de faire le point sur l'incident affectant les appels vers les nums d'urgence. La situation est maintenant stabilisée. Le Groupe @orange présente ses plus vives excuses à celles et ceux qui ont été touchés ces dernières heures", a-t-il écrit, après sa réunion avec les ministres de l'Intérieur et du Numérique Gérald Darmanin et Cédric O.

Une panne d'un équipement chargé d'acheminer les appels a entravé massivement l'accès aux numéros d'urgence (15/17/18/112) et aux lignes fixes mercredi entre 16H45, selon Cédric O, et minuit, dans toute la France.

"Les services fonctionnent et les appels sont acheminés. Le réseau reste sous surveillance avec une vigilance accrue notamment aux heures de pointes des appels compte tenu d’un résidu d’instabilité sur les équipements. Les équipes restent pleinement mobilisées", a encore indiqué Orange lors d'un point de la situation jeudi à 10h00.

Le Premier ministre Jean Castex, en déplacement en Tunisie, a appelé jeudi à "tirer toutes les conséquences" de la panne.

"J'ai immédiatement demandé qu'une inspection soit diligentée pour connaître l'origine de cette défaillance", a précisé le Premier ministre, déplorant des "dysfonctionnements graves" dont "évidemment il faudra tirer toutes les conséquences".

Plus tôt jeudi matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fustigé des "dysfonctionnements graves et inacceptables" après cette panne qui pourrait avoir causé la mort de trois personnes, dans le Morbihan et à La Réunion.