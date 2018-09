Placé sur votre tête durant la nuit, ce bandeau améliorera votre sommeil… grâce à un 'bip' envoyé au bon moment

L'entreprise historique néerlandaise Philips a revu ses priorités: ses composantes TV et Lumière ont été cédées sous licence, afin qu'elle se concentre sur un domaine particulier, la santé. On a rendu visite au CEO et à un expert, dans le quartier général à Amsterdam: ils nous ont parlé de sommeil…

Le domaine de la santé personnelle n'est pas très développé en Belgique, si on la compare au reste du monde dit occidental. La raison est simple: se faire soigner, dans notre pays, est très abordable car la sécurité sociale est l'une des meilleures au monde. Aller chez le médecin est presque gratuit…

Mais cela coûte très cher à la société, et rien ne dit que dans 10 ans, la situation sera toujours identique. On pourrait se rapprocher d'un modèle à l'américaine, avec des couvertures médicales hors de prix pour la plupart des citoyens. Ce qui pourrait faire éclore le marché de la santé personnelle, même chez nous.

Philips, une entreprise désormais orientée "santé"

L'entreprise Philips, très connue en Belgique, a été détricotée ces dernières années. Les composantes 'télévison' et 'lumière' ont été cédées. Désormais, 'Royal Philips' est ce qu'il reste de l'entreprise originale fondée au 19e siècle. Son activité principale, c'est la santé personnelle, le bien-être, et l'imagerie médicale (dans les milieux hospitaliers).

A l'IFA de Berlin (le plus grand salon européen de la technologie), l'entreprise a présentée quelques nouveautés comme une brosse à dent connectée affublée d'une application capable de se faire diagnostiquer à distance par un dentiste (aux Etats-Unis uniquement pour l'instant), ou un blender connecté lui aussi, vous indiquant quels ingrédients utiliser pour faire des jus convenant à votre régime…

Mais ce qui a le plus attiré notre attention, c'est… un bandeau pour mieux dormir. Ça s'appelle SmartSleep et c'est dans les cartons de Philips depuis une dizaine d'années. Le grand patron, Frans van Houten, nous en a parlé à Amsterdam, au QG de la boîte que nous avons visité.

Un bandeau pour accentuer votre sommeil profond

Il s'agit d'un bandeau léger et confortable (nous l'avons brièvement placé sur notre tête) qui a pour mission de prolonger une phase précise de votre sommeil: le sommeil 'profond' (deep sleep), appelé aussi par les spécialistes le sommeil à vague lente (slow wave). C'est la phase opposée à celle, plus connue, du R.E.M., pour Rapid Eye Movement, durant laquelle vous êtes plus agité.

Les études sur le sommeil sont récentes, mais elles tendent à indiquer que la phase de sommeil profond est la plus importante car elle permet au cerveau de faire un genre de reset, de trier les informations importantes de la journée pour mieux les retenir. Elle est essentielle pour la mémoire et permet de se lever avec une meilleure forme mentale (et physique), avec un cerveau en pleine forme.

Comment ça marche ?

"Le SmartSleep ne va pas déclencher votre sommeil profond, mais il va détecter le moment durant lequel vous êtes dans cette phase, pour en accentuer la durée", nous a expliqué Mark Aloia, psychologue de la santé et responsable du changement de comportement humain chez Philips HealthTech.

Pour faire simple, deux petits capteurs, "qui fonctionnent comme des électroencéphalogrammes", analysent l'activité de votre cerveau. A travers "des algorithmes avancés qui identifient les différentes phases de sommeil d'un individu durant la nuit", ces capteurs détectent un sommeil profond et interviennent.

Le bandeau, à travers deux petits émetteurs placés discrètement au-dessus des oreilles, envoient alors un très léger son. Et cela permet à votre cerveau de rester plus longtemps dans ce sommeil profond, plus réparateur, plus efficace. "Après des années d'étude, il s'avère que c'est le moyen le plus efficace de parvenir à ce résultat", poursuit M. Aloia.

Bien entendu, une application collecte vos données de sommeil et vous montre à quels moments le bandeau s'est activé, et quelles ont été les conséquences sur la durée et la qualité de votre sommeil.

Qui en a besoin ?

Le dispositif SmartSleep mis au point par Philips n'est pas nécessaire pour tout le monde. Pour faire simple, il est destiné avant tout "à ceux qui dorment moins de 7h durant la nuit", a-t-on appris lors de la table ronde au siège central de Philips.

Cependant, les études cliniques menées conjointement par Philips et un comité d'experts indiquent que 40% de la population âgée de 25 à 54 ans ne dort pas assez (on estime à 7h en moyenne la durée de sommeil nécessaire).

Pour ces centaines de millions de personnes, utiliser le bandeau de Philips serait bénéfique. D'après une étude en double-aveugle, 70% des participants ayant porté le SmartSleep ont dit qu'ils étaient moins fatigués durant la journée. L'entreprise historique néerlandaise se targue par ailleurs d'avoir accumulé une base de données analytique de 2,8 milliards de nuit en 10 ans.

"Vous pouvez très bien le porter uniquement quand vous savez que vous ne dormirez pas assez. La vie est ainsi faite qu'on ne peut pas tous dormir 8h par jour, même moi, alors que je suis spécialisé dans le sommeil", a reconnu notre expert.

Le SmartSleep de Philips a déjà été lancé aux Etats-Unis où il coûte 399 dollars. Il débarque en Allemagne avant que le reste de l'Europe ne suive prochainement. On tentera un test détaillé à ce moment-là !