Plus d'un million de Belges a déjà téléchargé l'application mobile de secours 112BE

À l'occasion de la journée européenne du numéro d'urgence 112, les autorités rappellent vendredi l'importance de ce numéro de téléphone qui peut sauver des vies à travers toute l'Union européenne. Le 112 se décline également en application pour téléphones mobiles. Téléchargée par 1.125.500 Belges en cinq ans, "112BE" permet notamment aux services d'urgence d'obtenir la localisation des personnes en danger et facilite le choix du type d'assistance à envoyer sur place.

Depuis 2017, l'application permet en outre aux opérateurs du 112 de consulter les informations médicales essentielles (problèmes cardiaques, allergies, risque d'épilepsie, etc.) de la personne en danger, préalablement complétées lors de l'installation de l'application, précisent les services de la Direction générale Sécurité civile dans un communiqué. Ces informations seront ensuite transmises aux services de secours. En cas de difficulté à se faire comprendre oralement, 112BE permet également d'activer une fonctionnalité d'échanges de messages écrits. Par ailleurs, l'application offre une alternative au menu à options vers lequel chaque citoyen est redirigé en composant le 112 ou le 101. Elle propose de sélectionner directement l'icône permettant d'aboutir dans la centrale d'urgence compétente en fonction du type de problème rencontré (agression, problème d'ordre médical,...). "Chaque année, plus de 50.000 appels via l'application 112 BE parviennent aux centrales d'urgence 112 et 101", précise la Direction générale Sécurité civile. "Nous voulons faire encore mieux en encouragent chaque Belge à la télécharger." En Belgique, plus de 650 opérateurs répondent aux appels d'urgence, de jour comme de nuit. Les services de secours soulignent l'importance de bien communiquer la localisation de l'incident en fournissant le plus d'informations possible. (Belga)