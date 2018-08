Pour imposer son téléphone modulaire, Motorola offre désormais un 'Mod' qui se clipse au dos du nouveau Z3 Play

On vous le dit régulièrement, le marché des smartphones est saturé par une offre pléthorique qui rend le choix difficile, mais a fait largement baisser les prix.

Dès lors, certains constructeurs, qui ne font pas partie de l'intouchable (apparemment) trio de tête Samsung/Apple/Huawei, se cassent la tête pour se démarquer, proposer autre chose.

Motorola (qui appartient au fabricant chinois Lenovo) est sans conteste le plus original, le plus audacieux des challengers. Depuis environ 3 ans, les smartphones 'Play' de sa gamme peuvent accueillir sur le dos toute une série d'accessoires aimantés, baptisés 'Mods'.

Une batterie offerte

L'idée est sympa, on en a déjà parlé plusieurs fois. Mais le concept peine à trouver son public. Le plus gros problème de Motorola et des "petites" marques en général, c'est qu'elles ne peuvent pas consacrer beaucoup d'argent au marketing en Belgique. Souvent structurées au niveau Benelux (mais à Amsterdam), elles n'investissent pratiquement rien pour se lier à des opérateurs, faire de publicité, etc.

En 2018, le Z3 Play opte pour une stratégie plus concrète afin de convaincre le public: offrir un Mod dans la boite du smartphone. Le choix s'est porté pour le plus pratique d'entre eux au jour le jour: la batterie externe. Elle double pratiquement l'autonomie de la batterie, qui atteindra normalement les trois jours si vous optez pour le mode le plus intelligent: la coque bourrée de mAh va maintenir aussi longtemps que possible la batterie du smartphone à 80%.

Si comme la majorité des utilisateurs de smartphone, vous trouvez que l'autonomie est un gros point faible, le Z3 Play avec sa coque batterie très bien intégrée est une solution idéale, même si le smartphone a une épaisseur importante (1,2 cm) quand son Mod est fixé.



Le Mod batterie offert se clipse sur le dos aimanté du Z3 Play

Un bon milieu de gamme

Le Z3 Play coûté 399€. Il a donc une fiche technique moyen-de-gamme, mais à part son processeur (un Snapdragon 635), il a tout d'un grand: 64 GB, 4 GB de RAM, double capteur photo à l'arrière. Dommage que la batterie ne soit que de 3.000 mAh (moins que le Z2 Play).

Le design, vous le connaissez: Motorola est obligé de garder le même format car les Mods doivent être compatible avec toutes les versions des Z Play. Heureusement, l'écran a changé. On a du 6" avec angles arrondis, et un format 18:9 allongé. Il est très léger (156 grammes) et la finition est excellente.

Pour agrandir cet écran en gardant le même châssis, Motorola a fait passer le lecteur d'empreinte digitale sur la tranche, comme Sony le fait depuis quelques années. C'est un peu perturbant au début mais c'est efficace. Il faut également faire l'impasse sur le port mini-jack des écouteurs, qui devront être Bluetooth ou utiliser l'adaptateur fourni.



Un Android 8.1 presque pur, dont le bureau se met à l'horizontal

De l'Android (presque) pur

Motorola fait partie de ces fabricants qui ne se compliquent pas la vie en ajoutant un tas d'applications et de fonctionnalités propriétaires au-dessus d'Android. On est proche d'une expérience Android pure, mais il y a quelques trucs nécessaires aux fonctionnements des Mods qui ont du être ajoutés.

Et heureusement, car ça permet de reconnaitre et contrôler les accessoires dès qu'ils sont clipsés. C'est immédiat et très stable.

Il y a également la possibilité, via l'application 'Moto', de personnaliser des gestes qui permettront de contrôler certaines fonctions du téléphone (capture d'écran, etc).

A part ça, tout est 'Google'. Ça garantit une plus grande stabilité car il n'y a pas de surcouche logicielle, une meilleure compatibilité des applications, et des mises-à-jour rapides (on est à la version 8.1). Cependant, le correctif de sécurité date du mois d'avril, ce qui est étrange.



Les connecteurs apparents qui relient les Mods au smartphone

Conclusion

Ce n'est pas l'avis de tout le monde vu les chiffres de vente qui ne sont pas terribles, mais les Mods de Motorola, ces accessoires qu'on clipse au dos du smartphone, sont une bonne idée pour se démarquer. Ils donnent une vraie plus-value depuis 3 ans à la série Z Play et avec le Z3 (399€), vous en recevez un gratuitement (valeur du Mod batterie: environ 50€).

Ils sont pratiques à utiliser et bien reconnus par le téléphone. Hélas, il n'y en a pas tant que ça, ou pas assez pour convaincre un large public. Un haut-parleur, une batterie, des coques, un appareil photo, un projecteur, une caméra 360°, une manette de jeu (compatible avec une sélection de jeux seulement) et même une imprimante Polaroid: c'est pas mal, mais visiblement, ça ne suffit pas. L'annonce d'un Mod capable de capter la 5G pour la première fois (aux Etats-Unis) n'y changera rien. Il est probable que le concept touche à sa fin, car la marque avait promis trois ans de compatibilité…

Le Z3 Play est pourtant un smartphone qu'on vous recommande, car il offre un bon rapport qualité/prix, et que les Mods ont du sens si vous aimez l'idée de concentrer votre vie numérique sur un seul appareil, en lui greffant des accessoires. De plus, si comme on le pense le concept prend fin prochainement, vous pourrez acquérir ces Mods de bonne qualité à très bon prix…