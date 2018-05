Protection des données personnelles: voici les conseils d'un spécialiste pour éviter que vos données soient utilisées sans votre accord

Vous avez sans doute reçu des mails ces derniers jours qui vous informent de nouvelles conditions de confidentialité. La nouvelle réglementation européenne sur la protection des données entre en vigueur ce vendredi 25 mai. Concrètement, toutes les entreprises qui possèdent vos données doivent vous le signaler, mais aussi vous dire ce qu'elles en font.



Qu'est-ce que cela veut dire, et qu'est-il conseillé de faire ?

"A partir de demain, toutes les entreprises qui ont des données personnelles sur des citoyens européens doivent être conformes au RGPD, règlement général de protection des données", a indiqué Mathieu Tamigniau, journaliste spécialisé en nouvelles technologies. "Il entre en vigueur demain et c'est un nouvel arsenal de règles concernant l'utilisation des données personnelles", a-t-il ajouté.

Si certaines entreprises que vous ne connaissez pas, ou dont vous vous méfiez, vous ont contacté, il est intéressant de lire le mail et de s'y attarder. "Cela vaut la peine de lire le mail et de voir s'il est possible de supprimer votre compte pour que cette entreprise n'utilise pas vos données personnelles", a encore conseillé Mathieu Tamigniau.

Ces nouvelles règles mettent progressivement fin à l'obscurantisme qui régnait sur l'utilisation des données personnelles. Même s'il incombe toujours à chacun de rester vigilant pour éviter les dérives...