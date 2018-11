Protection des données: une règlementation est "inévitable", selon le patron d'Apple

(Belga) Le PDG d'Apple, Tim Cook, a estimé qu'une règlementation pour encadrer le secteur de la high tech et des réseaux sociaux allait être "inévitable" pour protéger les données, dans un interview diffusé dimanche.

Dans un entretien au site d'informations Axios pour diffusion sur HBO, M. Cook a affirmé que le Congrès allait bientôt légiférer en la matière. "Je pense qu'il est inévitable qu'il y ait un certain niveau de réglementation (...). Je pense que le Congrès et l'administration vont un jour passer quelque chose", a assuré Tim Cook. "D'une manière générale, je ne suis pas un grand partisan de la réglementation", a-t-il ajouté dans cet interview, selon Business Insider. Mais, en matière de protection des données personnelles notamment, "il faut admettre que le marché libre ne fonctionne pas". "Je crois fermement au marché libre. Mais nous devons reconnaître (...) cela n'a pas fonctionné ici", a-t-il martelé dans cette émission enregistrée avant la révélation en octobre d'une faille de sécurité chez Facebook qui a compromis les données personnelles de 29 millions d'utilisateurs. Auparavant, le patron d'Apple était plutôt un partisan de l'autorégulation, surtout en ce qui concerne la confidentialité des utilisateurs. Mais à la suite du scandale de Cambridge Analytica, M. Cook avait affirmé: "je pense que la meilleure réglementation est l'absence de réglementation, c'est-à-dire l'autorégulation, mais je crois que nous avons passé ce stade". Le patron de la firme de Cupertino s'est par ailleurs dit préoccupé par "la culture à domination masculine" dans la Silicon Valley et indiqué qu'Apple "dépensait beaucoup pour faire mieux" en la matière. (Belga)