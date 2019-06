Proximus revoit complètement son offre TV: voici tout ce qui va changer

L'opérateur accélère sa transformation numérique de façon symbolique: en remaniant complètement son boitier Proximus TV, qui fera désormais bien plus que de donner accès à vos chaînes de télévision. Voici un aperçu avant un test plus poussé, quand toutes ses nouveautés seront disponibles (prochaines semaines, prochains mois).

L'opérateur historique Proximus a annoncé cette semaine une grande mise-à-jour de sa plateforme TV. Même le nom change: dites désormais Pickx. Proximus TV va donc progressivement disparaître.

Cette nouvelle interface permettra de proposer des contenus innovants, notamment au moyen d'un nouveau décodeur intégrant le système d'exploitation Android P qui sera disponible vers l'automne. Et il s'agira d'une vraie version d'Android TV, pas une de ces interfaces entièrement retravaillées mais basées sur Android.

Un choix un peu étonnant dans la mesure où cela fait à peine un an qu'une nouvelle version du décodeur est sortie (le V6 dont on vous parlait en août 2018). Mais l'opérateur sent l'urgence et accélère donc sa transformation numérique, son fameux 'shift to digital' qui s'accompagne d'une grosse restructuration interne.

Une interface TV plus personnalisée (y compris la publicité)

Bien conscient qu'on ne regarde plus la TV aujourd'hui comme il y a 10 ans, Proximus va tenter de rassembler tous les contenus vidéos disponibles dans son nouveau boitier, le V7. Un boitier TV sous Android P (la dernière version), ce qui représenterait une première en Europe, d'après Proximus. Un Google Play Store sera disponible, permettant de télécharger un tas d'applications, comme sur un smartphone ou une tablette. Une belle et nécessaire ouverture d'esprit. Sans oublier le fait que le boitier fera office de Chromecast, capable de diffuser le contenu de vos appareils mobiles sous Android. On sera parmi les premiers à tester ce décodeur V7, sans doute durant l'été.

Télévision linéaire (avec toutes vos chaînes), YouTube, plateformes de streaming: tout sera accessible facilement, promet Proximus. Il ajoute également des recommandations personnalisées basées sur vos habitudes de visionnage et votre profil. A voir dans les faits si c'est pertinent, car même YouTube et Netflix se plantent parfois, alors qu'ils ont des armées d'ingénieurs.

Un profil qui servira aussi à des publicités ciblées, y compris pour les flux en direct et les replay. On aime ou on n'aime pas le concept, mais si ça peut vous éviter de voir des publicités pour de la nourriture pour chien alors que vous n'en avez pas, finalement…

Du jeu vidéo avec Shadow: la bonne idée !

Le décodeur V7 fera office de console de jeu vidéo dernier cri. En effet, Proximus a signé un partenariat exclusif avec Shadow, une start-up qui déploie en ce moment sa plateforme de cloudgaming, c’est-à-dire que le jeu vidéo tourne sur des serveurs puissants mais distants, et que seul l'affichage est envoyé via internet. Shadow s'accompagne actuellement d'un abonnement facturé 30€ par mois, que Proximus tentera sans doute d'intégrer dans un 'pack'.

Nous n'avons pas encore pu essayer ce système, qui prétend être l'avenir du jeu vidéo (Google et Microsoft viennent de présenter Stadia et xCloud, qui feront plus ou moins la même chose). Verdict dans quelques semaines, donc, après notre test. Mais c'est d'ores et déjà une belle option pour tous ceux qui n'ont pas de console de jeu ou de PC de gamer, ou qui ne veulent pas investir dans ce matériel parfois coûteux.

Enfin, Proximus a promis un nouveau programme de fidélité qui ne récompensera plus que les nouveaux clients, mais également les clients existants. Ça s'appellera "Enjoy!".

Autant de nouveautés qui ont poussé Proximus à revoir son positionnement et sa promesse de marque. "Infiniment proche" fait désormais place à "Think possible".