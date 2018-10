Quatre élus de Haecht, Keerbergen et Puurs-Sint-Amands n'étaient pas les bons

(Belga) Quatre élus des communes de Haecht et de Keerbergen (en Brabant flamand), ainsi que de Puurs-Sint-Amands (en province d'Anvers) désignés comme tels à l'issue du scrutin du 14 octobre l'ont été à tort. En cause, le décompte incomplet des voix dans certains bureaux en raison d'un retrait trop rapide de la clé USB, a indiqué l'agence de l'administration intérieure de la Région flamande.

Ce type d'erreur a été observé en Flandre dans six bureaux de six communes différentes. A Aalter, Machelen, et Malines, cela n'a eu de répercussion que sur l'ordre des élus, mais dans les trois autres, ce n'est pas le bon candidat d'un parti qui a été désigné. L'erreur n'a par contre eu aucune implication sur la répartition des sièges entre les différentes listes.