Que vaut l'imprimante laser la plus petite du monde, qui est aussi l'une des moins chères ?

La LaserJet M15w de HP tient ses promesses: malgré un encombrement réduit au maximum (on peut la glisser dans un tiroir), elle est capable d'imprimer correctement en qualité laser, et à une vitesse raisonnable. Et en plus, elle est connectée à tous vos appareils.

On ne parle pas souvent des imprimantes, car le secteur innove rarement. C'est le genre d'appareils encombrants et pas très sexy mais dont la plupart des ménages a encore besoin à l'heure actuelle…

Encombrant ? Pas tous, en fait. Et certainement pas la LaserJet M15 de HP, la marque américaine restant un des leaders du marché. En concevant cette petite imprimante laser, elle a sans doute pensé aux travailleurs à domicile, de plus en plus nombreux depuis la popularisation du homeworking. Ceux-ci doivent parfois improviser des bureaux dans la salle à manger, ce qui n'a rien de pratique lorsqu'il faut y adjoindre une imprimante.

Le modèle que nous avons essayé est le M15w, qui a le gros avantage d'être équipé d'une connexion Wi-Fi comparé au modèle M15a (vérifiez avant d'acheter). Pour atteindre sa taille de guêpe (28 x 34 x 34 cm), l'imprimante fait l'impasse sur le moindre écran, sur la possibilité d'imprimer recto-verso, et sur d'autres petits paramètres de configuration.



En-dessous, une imprimante laser de format standard (datant de quelques années)

Une petite imprimante rapide, qui fait son job

C'est une imprimante laser noir et blanc basique mais toute petite, qui prendra peu place sur un bureau, et qu'on peut aisément glisser dans une armoire, voire un tiroir.

La rapidité (19 page par minute) est honorable. Il faudra cependant se contenter d'une résolution maximale de 600 x 600 dpi. Pour du texte, ça passe. Mais si vous imprimez de textures plus complexe, ça pourrait vite devenir un peu flou sur les bords.

Dans la plupart des cas, ça ne se voit pas, on a essayé. Pour le particulier qui imprime un billet d'avion, un dessin à colorier ou un petit travail scolaire, ça suffit amplement.



L'application HP Smart est facultative, mais elle permet de communiquer avec l'imprimante

Bien connectée

Malgré son encombrement minimum, la M15w est une imprimante équipée du Wi-Fi. Il faut commencer à la relier à votre réseau, et ça n'est pas forcément évident sans aucun écran de contrôle.

Le plus simple est d'utiliser le bouton WPS qui se trouve sur votre modem/routeur (vous appuyez dessus quelques secondes jusqu'à ce qu'il clignote), puis vous appuyez sur le bouton avec le symbole 'sans-fil' sur votre imprimante (3 secondes également). Normalement, l'imprimante a rejoint votre réseau. Si pas, il faut utiliser les logiciels de HP pour PC et Mac disponibles ici, mais c'est un peu laborieux pour une simple imprimante.

Dès que votre imprimante est connectée, vous pouvez imprimer à partir de n'importe quel appareil relié au réseau domestique: ordinateur, tablette, smartphone. Pour ces deux derniers, il faudra encore installer au moins un plug-in ou 'module d'extension du service', via le Play Store ou l'App Store.





Conclusion

Ultra compacte mais efficace, la M15w de HP s'offre même le luxe d'être connectée à tous les appareils de votre maison, pour des impressions rapides et sans prise de tête.

Mais le plus intéressant avec cette imprimante laser très compacte, c'est en réalité… son prix. Il est aussi petit que son gabarit: 89€ pour le modèle avec connexion Wi-Fi, dans les magasins belges et en ligne.

C'est pratiquement le prix de l'entrée de gamme, mais au lieu d'un objet encombrant à réserver à un bureau, vous avez un modèle réduit qui, une fois les supports en plastique rangés, se glisse dans un tiroir…