Rencontre "constructive" entre Facebook et plusieurs organisations de consommateurs

(Belga) Plusieurs organisations de consommateurs ont rencontré mercredi matin à Bruxelles des hauts responsables de Facebook à la suite du scandale du vol de données perpétré par la société britannique Cambridge Analytica. Cette entrevue peut être qualifiée de très constructive et pourrait déboucher sur du concret, indique Test-Achats à l'issue de la réunion. L'organisation y a notamment fait part de sa volonté de négocier une compensation pour les Belges dont les données ont été abusées.

Cinq organisations - Test-Achats, AltroConsumo (Italie), OCU (Espagne), Deco Proteste (Portugal) et Proteste (Brésil) -, regroupées au sein d'Euroconsumers, participaient à cette rencontre avec le réseau social américain. La discussion a été "très ouverte, fructueuse et intense", à en croire l'organisation belge. De nombreuses réflexions ont pu y être échangées et Facebook y "a attaché l'importance nécessaire aux droits des consommateurs". Test-Achats y a fait part de ses exigences, qui sont notamment la négociation d'une compensation adéquate pour les consommateurs belges dont les données ont été abusées et celle d'un dédommagement éventuel pour toutes les autres personnes "qui pourraient avoir été victimes d'une manipulation des données via d'autres apps sur la plateforme de Facebook". Elle souhaite en outre que les citoyens deviennent réellement maîtres de leurs propres données, leur permettant de vraiment décider où, quand et qui y aura accès, le moment où ils ne veulent plus les partager et les récupérer. Facebook s'est de son côté engagé à revenir sur ces exigences dans les deux semaines. (Belga)