Retrait d'un jeu mobile mis en cause par Ubisoft pour plagiat

Le jeu pour mobile "Area F2" mis en cause par Ubisoft pour plagiat a été retiré des magasins d'application de Google et FacebookKirill KUDRYAVTSEV

Le jeu pour mobile "Area F2" mis en cause par Ubisoft pour plagiat a été retiré des magasins d'application de Google et Facebook, a annoncé mercredi le développeur du jeu incriminé, deux jours après une plainte de l'éditeur français aux États-Unis pour atteinte à la propriété intellectuelle.

"Nous allons désactiver cette première version [du jeu] à minuit le 20 mai", a annoncé sur le réseau social Discord l'équipe de développement du jeu mis en cause, publié par Qookka Games et édité par Ejoy, une filiale du géant chinois de commerce en ligne Alibaba.

"Nous sommes ravis du nombre de téléchargements que le jeu Area F2 (AF2) a suscités depuis son lancement, le plaçant dans le top 3 des jeux gratuits de l'App Store dans certaines régions", précise le message, qui explique le retrait du jeu par la nécessité d'améliorer le "gameplay", sans mentionner la plainte déposée par Ubisoft.

Ce dernier considère que le jeu, lancé début mai, est un clone pour les mobiles du dernier opus de sa franchise Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (R6S), un célèbre jeu de tir (FPS) disponible depuis 2015 sur consoles et PC mais qui n'existe pas en version mobile.

Ubisoft avait déposé plainte lundi aux États-Unis contre Ejoy, et contre Google et Apple qui distribuaient le titre sur leurs magasins d'applications.

"Pratiquement tous les aspects d'AF2 sont copiés de R6S, de l'écran de sélection de l'opérateur (l'avatar du joueur) à l'écran de classement final, et tout ce qui se trouve entre les deux", écrivait Ubisoft dans sa plainte.

Selon un analyste, l'éditeur français pourrait être intéressé par le fait de publier sa propre adaptation mobile du jeu Rainbow Six: Siege dans les deux années à venir.

"Longtemps dominé par les jeux occasionnels à destination d'un large public, le secteur mobile bénéficie de l'évolution de la capacité de calcul des smartphones et voit apparaître de plus en plus de jeux premium, dont Fortnite qui a très bien marché sur mobile, Call of Duty mobile ou Mario Kart", a-t-il expliqué à l'AFP.

Selon lui, "Area F2 n'était pas un mauvais jeu. Il donne une bonne vision de ce que pourrait être Rainbow Six sur mobile."

L'éditeur Ejoy Technology a été acquis en 2017 par Alibaba dans le cadre de ses efforts pour développer sa division de jeux mobiles face au géant du secteur Tencent.

Contacté par l'AFP, Ubisoft n'était pas mercredi en mesure de réagir.