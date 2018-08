Samsung a présenté son plus grand smartphone: le Note 9 mesure 6,4" et coûte 1000€

Le géant sud-coréen peaufine son flagship année après année. La version 9 du Note ne révolutionne rien, empruntant de nombreuses technologies à son petit frère le S9 sorti au printemps. Mais il reste une valeur sûre pour ceux qui aiment les grands téléphones qui permettent de faire plus, notamment grâce au stylet incorporé, qui fait désormais office de télécommande.

Samsung a dévoilé jeudi soir son nouveau Note 9, un énorme smartphone de 6,4 pouces (le Note 8 mesurait 6,3") qui a vraiment la classe. Même s'il est globalement un très grand Galaxy S9 qui se glissera difficilement dans la poche, il a comme particularité un stylet qui est désormais connecté. Il peut par exemple prendre une photo à distance si on appuie sur son bouton, contrôler une présentation ou une vidéo. Bientôt, tous les développeurs pourront intégrer ce stylet dans leurs applications.

Le géant coréen a également opté pour une plus grosse batterie: bien optimisée, de 4.000 mAh, elle permettrait de tenir deux jours. A noter que d'autres smartphones, comme les Mate 10 Pro et P20 Pro de Huawei, par exemple, sont déjà équipés d'une batterie d'une telle capacité depuis de longs mois. C'est donc assez logique que Samsung, avec un appareil vendu tout de même 999€ (dans sa version 128 GB + 6 GB RAM), fournisse une autonomie au top.

Un écran bluffant

L'appareil, en Europe et en Corée du Sud, est équipé du processeur maison Exynos 9810 à huit cœurs (déjà présent sur le S9), de quoi faire tourner Android 8.1 et n'importe quel jeu à toute vitesse. Comme toujours chez Samsung, l'écran en met plein la vue. On est toujours sur du Super AMOLED maison, avec une définition QHD+ (2960 x 1440 pixels...), des noirs profonds, des couleurs riches.

Samsung se met également à l'intelligence artificielle qui permet d'optimaliser les photos. Cette fonction est sortie il y a près d'un an sur le Mate 10 Pro de son plus grand rival, Huawei. Elle adaptera certains réglages avant de prendre le cliché, en fonction de la situation, de l'objet ou des personnes. Mais elle signalera également les défauts des photos.

L'appareil est équipé d'un double capteur photo à l'arrière (12 MP chaque fois), "très performant en cas de faible luminosité", assure-t-on. Il s'agit globalement de la technologie présente sur le S9+. Il y a une caméra à l'avant (8MP) qui peut notamment servir à déverrouiller le téléphone via la reconnaissance faciale ou un lecteur d'iris (plus rapide, parait-il), pour ceux qui ont du mal à trouver le petit capteur d'empreinte à l'arrière :

Remplacer un ordinateur ?

Le Note 9 peut également se muer en petit ordinateur, en se connectant à une télévision ou un moniteur via un câble HDMI. Son écran, grand de 6,4 pouces, servira alors de clavier et de souris. Samsung cible les personnes qui veulent pouvoir effectuer toutes leurs tâches avec un smartphone et ne plus devoir recourir à une tablette ou à un ordinateur portable. Rien de nouveau de ce côté-là, mais ça peut servir à certains, d'autant que le concept se peaufine année après année.

À noter encore la possibilité d'insérer deux cartes SIM, une résistance à l'eau et à la poussière (IP68) et un port jack qui demeure pour les écouteurs.

Le Note 9 coûtera 999 euros pour la version 128 GB (+ 6 GB de RAM), soit le même prix que le Note 8 présenté il y a un an. La version de 512 GB (+ 8 GB de RAM) reviendra, elle, à 1.249 euros. Les deux modèles seront disponibles à partir du 24 août en Belgique.

On vous donnera un avis définitif quand on l'aura testé. Mais à première vue, il s'agit d'un très grand et très bon smartphone Samsung avec un stylet un peu plus utile, vendu à prix d'or.