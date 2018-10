Samsung est pour l'instant en tête de la course aux capteurs photos: il y en a QUATRE sur le dos de son dernier smartphone

Le géant sud-coréen de l'électronique a présenté ce jeudi à Milan son dernier smartphone, le Galaxy A9. Une gamme située dans le milieu e la fourchette des prix, même s'il faudra débourser 599€ pour s'offrir cet appareil aux dimensions généreuses: 6,3".

Mais au-delà de ce grand écran Super AMOLED qu'on sait déjà très agréable à l'œil, c'est l'arrière du Galaxy A9 qui attire l'attention, car Samsung compte dessus pour gagner la course au nombre d'appareils photos. On n'en compte pas moins de 4, alors que son concurrent chinois, le Huawei P20 Pro, en avait mis 3 au printemps dernier.

Difficile de savoir exactement à quoi rime cette course… On sait que des smartphones avec un seul capteur sont capables de réussir de très bonne photo. C'est le cas notamment du Pixel 3 présenté cette semaine par Google, et il mise tout sur la photographie !





Tout ce qu'on peut imaginer...

D'après le communiqué de presse, le quadruple appareil photo du Galaxy A9 de Samsung permet un zoom 2X, un grand angle pour capturer une plus grande image, une 'lentille de profondeur' (Depth Lens) qui permettrait de régler précisément la profondeur de champ et la zone de mise au point. Quant à l'objectif principal de 24MP, il permettrait de capturer plus de lumière.

Toutes ces promesses doivent se traduire par des avantages concrets pour le grand public, au moment de dégainer son smartphone. Et pour ça, il faudra attendre un test détaillé, prochainement.

Au-delà de cet aspect photographique, le Galaxy A9 est un smartphone avec une fiche technique moyenne: 128 GB de stockage interne et 6G de RAM, puce huit cœurs, batterie solide de 3.800 mAh. Pas d'étanchéité, pas de fonctions avancées de déverrouillage (simple capteur d'empreinte digitale à l'arrière).