Sauvegarder ses données sur PC ou smartphone pour éviter de tout perdre

De quand date votre dernier back-up, la dernière fois que vous avez sauvé le contenu de votre ordinateur ? Normalement, vous devriez le savoir. Si ce n’est pas le cas, cela veut dire que vous n’en faites pas, ou en tous cas pas souvent. Virus, logiciel de hameçonnage, logiciel de cryptage avec rançon à la clé, mais aussi incendie, inondation, vol peuvent faire disparaître vos données. Considérant tout ce que nous stockons sur notre ordinateur, mais aussi sur nos tablettes et téléphones, considérant aussi qu’une partie croissante de nos vies privées et professionnelles transitent via ces appareils, avoir une solide stratégie de back-up est devenue indispensable.

Quelles sont les recommandations en la matière ?

D’abord de mettre en place une stratégie de sauvegarde, si possible avec une relation qui s’y connait. Une stratégie pour sauver régulièrement vos données, mais aussi pour faire des "images" et donc des copies régulières de tout votre disque dur. Avec les programmes, les paramètres système, le système d’exploitation. En cas de crash ou de panne, ce sera beaucoup plus simple de réinstaller l’ordinateur et de le remettre presque comme il était avant l’incident. Ou de le faire sur une autre ordinateur.

Où mettre cette sauvegarde ?

Deux solutions complémentaires sont recommandées : premièrement, vous faites une sauvegarde automatique ou pas sur un disque physique que vous confiez une fois par mois à un membre de votre famille ; deuxièmement, une sauvegarde dans le cloud, le nuage, via les prestataires de service, il y en a plein. Je vous conseille la sauvegarde automatique toutes les semaines, et une manuelle une fois par mois. Si un logiciel de rançonnage cryptent vos données, que par malheur il contaminent votre backup automatique, il vous restera le backup physique mensuel et l’image de votre disque dur.

Et pour le smartphone ?

Un smartphone a plus de chance d’être perdu ou volé que votre ordinateur ou votre tablette. Et il contient certainement des souvenirs irremplaçables. Pour ces appareils mobiles, la solution c’est le backup automatique dans le cloud dès que vous êtes en wifi. Si ce n’est pas possible, backupez une fois par mois vos photos, contacts, documents sur votre ordinateur.

Est-ce cher ?

Quelques euros par mois. Mais comme votre vie transite de plus en plus par ces appareils électroniques, cela en vaut vraiment la peine. Si on vous avait dit que il y a 5 ans que vous mettriez autant d’argent dans un smartphone, vous ne l’auriez pas cru. Conserver intactes vos données vaut quelques euros.

Dernier conseil, si vous voulez être moins vulnérable, pensez-aussi à faire vos mises à jour, ne pas les faire c’est ouvrir en grand les portes d’entrées vers vos données.