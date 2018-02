Smart-miroir, boîte à colis ouvrable à distance, congélateur instantané : les innovations de Batibouw en vidéo

Olivier Pierre et XXX étaient au Salon Batibouw ce dimanche pour faire le point sur les dernières innovations présentées.

Tout d'abord, une bulle à jacuzzi. Un dôme gonflable permettant de prendre un jacuzzi en extérieur malgré des intempéries.

Ils ont ensuite pu admirer ce qui ressemble à un simple four encastré, mais qui est en fait un congélateur comme en disposent les professionnels de l'alimentation. Il refroidit les préparations à -35°C en quelques minutes.



Le miroir qui fait smartphone et télévision en même temps est également présenté.



Enfin, une boîte aux lettres surdimensionnée munie d'une caméra. Lorsqu'on vous apporte un colis et que vous n'êtes pas à la maison, vous êtes alertés sur votre smartphone ou tablette, voyez le facteur à l'écran et vous pouvez lui parler. Vous pouvez ouvrir la boîte à distance et il peut dès lors y déposer votre colis.