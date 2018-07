SoftBank Group prévoit d'augmenter sa part dans Yahoo Japan

Le géant japonais des télécoms et services en ligne SoftBank Group a annoncé mardi vouloir augmenter, via sa filiale de mobiles au Japon, la part détenue dans le portail Yahoo Japan, dans le but d'amplifier leur collaboration.

SoftBank Corp (services mobiles) doit acheter 10,7% de Yahoo Japan détenus par la société Altaba, part équivalent à une valeur de 220 milliards de yens (1,7 milliard d'euros).

Si l'opération est menée à bien, SoftBank Group et ses filiales contrôleront une participation combinée de 48,17% dans Yahoo Japan.

"Au fil des ans, SoftBank Corp et Yahoo Japan ont déjà renforcé leur collaboration en mettant l'accent sur le commerce électronique, élargi la gamme de services ciblés sur les smartphones et consolidé leurs relations", mais une participation directe de SoftBank Corp permettra d'aller plus loin, a justifié le groupe du milliardaire Masayoshi Son dans un communiqué.

Le rachat en 2017 de la société américaine Yahoo! par le géant des télécoms Verizon avait conduit à la création d'Altaba, société devant gérer les parts que Yahoo détenait dans le géant chinois de la distribution en ligne Alibaba ainsi que dans Yahoo Japan.

Altaba contrôle à ce jour 34,7% de Yahoo Japan.

Cette annonce, conjuguée au fait que la filiale de mobiles SoftBank Corp a déposé lundi un dossier pour entrer à la Bourse de Tokyo, faisait grimper l'action SoftBank Group d'environ 2% mardi en séance sur la place tokyoïte.