Statut des chauffeurs: Uber paye 20 millions de dollars pour solder des poursuites aux USA

(Belga) Uber a accepté de payer 20 millions de dollars pour solder des poursuites lancées par des chauffeurs qui contestaient leur statut de sous-traitant les privant de salaire minimum et de protection sociale.

Cet accord, déposé au tribunal lundi soir, couvre quelque 13.600 chauffeurs Uber ayant transporté des passagers entre août 2013 (date initiale des poursuites) et le 28 février 2019 dans les Etats du Massachusetts (est) et de Californie (ouest), où se trouve le siège de la plateforme. Avec cet accord, qui doit encore formellement être entériné par un juge et ne vaut pas aveu de culpabilité de la part d'Uber, les plaignants s'engagent à abandonner les poursuites. Le texte ne vient en revanche pas trancher le conflit sur le fond, à savoir si Uber doit des rattrapages de rémunération aux chauffeurs et si les travailleurs affiliés à une plateforme sont des travailleurs indépendants ou doivent être considérés légalement comme des employés avec salaire et protection sociale afférents. L'accord prévoit aussi qu'Uber cesse notamment de désactiver le compte des chauffeurs les moins actifs ou crée une procédure d'appel pour les chauffeurs suspendus du service, selon le texte consulté mardi par l'AFP. "Uber a beaucoup changé depuis 2013", a assuré l'entreprise basée à San Francisco, rappelant la possibilité désormais de donner un pourboire aux chauffeurs. "Nous sommes contents d'avoir trouvé un accord sur ce sujet et nous continuerons à travailler dur pour améliorer la qualité, la sécurité et la dignité du travail indépendant", a aussi assuré l'entreprise. Depuis 18 mois, Uber s'attache autant que possible à régler les nombreux conflits, hérités pour la plupart du temps du PDG fondateur Travis Kalanick, éjecté en juin 2017. Sous l'impulsion de son successeur, Dara Khosrowshahi, le groupe s'attache à redorer son image et assainir ses finances dans le but de s'introduire en Bourse très prochainement. (Belga)