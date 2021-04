Les tests de Mathieu - Vous vous demandez si votre enfant bouge suffisamment et dort bien ? Ce bracelet peut vous aider

Certains parents aimeraient savoir le nombre de pas ou de minutes d'activité intense (sport ou effort soutenu) que leurs enfants font chaque jour. Tout comme certains parents se demandent si leurs enfants ont un sommeil paisible ou très agité. Ils ont désormais une solution: un chouette petit bracelet signé Fitbit, le spécialiste du genre. J’en ai fixé un au poignet de mes deux enfants durant 1 semaine, et voici mes conclusions.

En automne dernier, Fitibt dévoilait la Sense, sa version la plus aboutie de la montre connectée orientée ‘santé’. Depuis lors, le rachat par Google a été autorisé et on s’attend donc à une certaine fusion de l’écosystème de Fitbit avec celui de Google, qui développe depuis plusieurs années une version ‘portable’ d’Android (Wear OS).

Mais on est encore loin de ce scénario supposé. Fitbit continue donc d’améliorer ses propres montres et bracelets d’activité au fil des années. J’ai eu l’occasion d’essayer les Ace 3 (80€), qui sont des bracelets d’activité pour enfants à partir de 6 ans. A quoi peuvent-ils servir, et les plus jeunes aiment-ils les porter ?

Un bracelet robuste et basique

Contrairement à la Sense qui déborde de mesures de données physiologiques (rythme cardiaque, température, etc), de suivi précis des exercices et d’options de coaching plus ou moins personnalisées, le concept de l’Ace 3 est simplifié à l’extrême. Nombre de pas quotidiens, minutes d’activités physiques soutenues, suivi du sommeil (et rappel pour aller se coucher), chronomètre/timer et réveil. Une peu comme sur les autres bracelets de Fitbit, quand les 10.000 pas sont atteints, l’Ace 3 vibre et il y a une petite animation sur l’écran. Les enfants sont ravis de pouvoir choisir entre une fusée, une licorne ou parmi bien d’autres clock faces.

Il s’agit de bracelets d’activité robustes (le caoutchouc protège fortement l’écran) et colorés: un bleu avec une touche de vert et un noir avec une touche de rouge. La finition est bonne, mais j’ai du aider mes enfants (5 et 7 ans, soit l’âge minimum recommandé) à fermer le bracelet en caoutchouc. Une fois serré correctement, le bracelet tient très bien en place et s’avère confortable. Il résistera à toutes les chutes, même dans l’eau (il est complètement étanche jusqu’à 50 m de profondeur). L’autonomie est bonne: au moins 8 jours avant de devoir charger l’Ace 3.





Une application qui devient familiale

Fitbit s’est concentré sur l’essentiel au niveau des fonctionnalités, et a pensé au fait qu’il s’agissait d’un produit pour les plus jeunes, à partir de 6 ans et jusqu’à... ce qu’ils les trouvent trop enfantins à leur goût.

Mes enfants n’ont bien entendu pas de smartphone. C’est donc moi, en tant que parent, qui doit créer un “compte famille” via mon application Fitbit. Ensuite, j’ai dû créer un compte pour chacun de mes enfants, et puis coupler leur bracelet quand leur profil est activé. Tout cela prend un peu de temps, avouons-le, et n’est pas exempt de petits bugs de synchronisation (mais globalement, l’application Fitbit est bien plus fiable qu’il y a quelques années).

Il faut chaque fois revenir au profil “parent” si on veut continuer à voir les données de sa propre montre Fitbit. Pas toujours très rapide ni pratique.

Est-ce que les enfants apprécient ?

J’ai testé ces bracelets sur une fille de 7 ans et un garçon de 5 ans. Ils étaient très contents d’avoir leur petite montre, qu’ils trouvaient “jolie”, et pour la plus grande de pouvoir y lire facilement l’heure. Dommage que les menus soient en anglais (tout comme le format de l’heure, 12h et non 24).

Le challenge du nombre de pas quotidiens à atteindre fonctionne assez bien les premiers jours. Pour des enfants, c’est relativement facile à atteindre, 10.000 pas (plus que des adultes travaillant derrière un bureau). Je n’ai pas réussi à suivre leur sommeil car ils ne voulaient pas la porter la nuit. Des données qui peuvent s’avérer intéressantes pour les parents dont les enfants sont souvent fatigués: peut-être qu’ils dorment finalement peu ou mal, et ça permettrait de le confirmer.

Je dois bien avouer qu’après une semaine, je devais leur rappeler, le matin, de mettre le bracelet d’activité. Evidemment, sans jeu intégré, c’est juste une petite montre. Fitbit a prévu des “challenges familiaux” pour motiver ce petit monde. Il s’agit en réalité des défis (nombre de pas, durée, objectifs) personnalisables. Il est également possible d’envoyer des messages d’encouragement via l’application. L’idée est bonne, mais ça implique que les enfants aient accès régulièrement à l’application et donc, a priori, aient leur propre smartphone.

Conclusion

Comme toujours, Fitbit fait bien les choses. Son bracelet d’activité pour enfant Ace 3 (79€) et l’application pour observer les données de santé/sommeil et programmer des réveils ou des rappels d’endormissement, fonctionne parfaitement. L’Ace 3 est étanche est très robuste, il dispose d’une autonomie de plus d’une semaine, ce qui est raisonnable.

Reste à convaincre les enfants de l’utilité d’avoir un tel bracelet au poignet. C’est davantage les parents - du moins ceux qui veulent avoir des infos sur la qualité du sommeil et sur l’activité physique quotidienne de leurs progénitures - qui y trouveront sans doute un intérêt.

Les défis intrafamiliaux (nombre de pas, durée d’activité sportive, etc) sont une bonne idée pour motiver tout le monde, mais ils impliquent que les enfants aient déjà leur propre smartphone, ce qui est un autre débat.

Dans tous les cas, si vous cherchez un bon bracelet d’activité pour enfant, l’Ace 3 de Fitbit est le meilleur, même si son prix de 79€ me semble assez élevé. Il n’y a pas beaucoup de concurrence, soit dit en passant...