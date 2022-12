Les tests de Mathieu: vous êtes nostalgique de Huawei ? Un opérateur belge a peut-être une solution pour vous…

Depuis quelques semaines, Orange a l'exclusivité de la distribution officielle de la marque Honor en Belgique. Avant d'être revendu par Huawei en 2020 suite à ses déboires américains, Honor était une gamme à part de produits davantage orientés 'jeunes générations'. En 2022, son principal avantage pour les fans – est d'être une copie presque conforme des smartphones Huawei, qui ont été pratiquement N.1 dans le monde et en Belgique à la fin des années 2010. Explications.

C'est une marque dont on parle de moins en moins: Huawei, depuis sa mise sur liste noire par les Etats-Unis en 2019, n'a plus les moyens d'équiper ses smartphones Android des indispensables services de Google, ce qui les rend pratiquement invendables dans le monde occidental. L'entreprise chinoise, qui a failli devenir le N.1 mondial du smartphone et de la 4G/5G, se démène comme elle peut pour sauver ce qui peut encore l'être, mais c'est compliqué (elle fait de très bonnes smartwatches, par exemple, mais c'est assez anecdotique).

J'ai toujours eu de la sympathie pour Huawei, car c'est elle, vers 2012, qui a lancé la tendance des smartphones chinois à la fois bon marché et de bonne qualité. Au fil des ans, elle a tiré les prix des smartphones vers le bas, elle a créé un marché entrée de gamme valable. Ce qui lui a permis de rencontrer les attentes d'une très large clientèle de "fidèles", y compris en Belgique. Autant d'orphelins qui, depuis 3 ans, doivent trouver leur bonheur chez Samsung, OnePlus, Oppo ou encore Xiaomi.





Le cas Honor

C'est le moment d'évoquer Honor, qui fut un temps une marque 'jeunes' et 'online only' de Huawei pour quelques marchés particuliers (il y a même eu une tentative en Belgique, dont le Honor 9 que j'avais essayé en 2017). Les deux marques partageaient les centres de recherche et développement, la production/fabrication des smartphones, le service après-vente. Seuls le marketing et la distribution étaient gérés par des équipes bien distinctes. En 2020, Huawei a revendu cette filiale à une autre entreprise chinoise (Shenzhen Zhixin New Information Technology), autorisée, elle, à intégrer les services de Google dans ses smartphones. Honor tente depuis lors de se faire une place à côté de tous ceux qui ont profité du départ de Huawei, notamment les Chinois Oppo, OnePlus et Xiaomi. Il a noué une exclusivité pour la distribution opérateur en Belgique avec Orange ; et vu qu'on ne les trouve pas dans les magasins belges actuellement, ce n'est que via cet opérateur que vous pourrez acheter des smartphones Honor "belges".

Honor 70, un bon milieu de gamme

Le Honor 70 est donc le premier smartphone hérité de Huawei à être proposé en Belgique. C'est un appareil milieu de gamme vendu 549€ par Orange (si vous ne le liez pas à un abonnement 'data' supplémentaire, qui est un genre de crédit, auquel cas le prix d'achat peut descendre jusqu'à 9€). Sa fiche technique est assez logique pour cette gamme de prix: un système sur puce (SoC) Snapdragon 778G+ avec 8 GB de RAM, 128 GB de stockage interne, la charge rapide propriétaire 66W, la 5G et le Wi-Fi 6. A cela s'ajoute, et ce sont de belles qualités, une grosse batterie de 4.800 mAh permettant d'atteindre 2 jours d'autonomie, un bel écran OLED de 6,67" occupant toute la face avant, un design très élégant alliant finesse et courbures des deux faces, trois capteurs photos répartis sur deux modules, dont un (nouveau et) excellent Sony IMX800 de 54 MP. De manière générale, je l'ai trouvé assez réactif (pas aussi fluide que peuvent l'être Oppo et OnePlus, ceci dit), agréable à manipuler et à observer, assez original dans son approche d'Android. Les photos sont de très bonne qualité, surtout celles du capteur principal, et même dans la pénombre. Bref, à 499€, vous en avez pour votre argent, et vous devez accepter l'absence de l'étanchéité certifiée ou de la charge sans fil.





Où retrouve-t-on du Huawei ?

Pour les nostalgiques de Huawei, l'intérêt du Honor 70 est de retrouver leur marque favorite. Quels sont justement les points communs ? Voici ceux que j'ai repérés après quelques jours d'utilisation:

Le design élégant et courbé

élégant et courbé Le format du chargeur et le câble dont les connectiques sont colorées (en orange ici, Huawei privilégiait le mauve à l'époque)

du chargeur et le câble dont les connectiques sont colorées (en orange ici, Huawei privilégiait le mauve à l'époque) La présence d'une housse en silicone (d'autres marques font pareil désormais)

Le reste est à chercher, logiquement, du côté du logiciel. Les indices se trouvent tous dans Magic UI, qui à l'époque, n'était qu'une légère variante d'EMUI, la surcouche logicielle apposée par Huawei sur Android. J'ai retrouvé un "vieux" Huawei dans mes tiroirs, le P40 Pro qui date de 2020, soit la dernière proposition (ratée) d'un smartphone Android sans services Google, et avec un magasin d'applications très pauvre. Les similitudes sont frappantes:

La police de caractère de l'interface

de caractère de l'interface Icônes du tiroir de notification

du tiroir de notification Menu de paramètres identique à celui de Huawei

identique à celui de Huawei Icônes très proches pour les applications maison comme Galerie, Horloge, Agenda, Fichiers, etc…

comme Galerie, Horloge, Agenda, Fichiers, etc… Présence de l'application Thèmes , qui permet de télécharger des kits de customisation graphiques de l'interface (police, icônes, fonds d'écran, etc)

, qui permet de télécharger des kits de customisation graphiques de l'interface (police, icônes, fonds d'écran, etc) Fonction de recherche universelle: lorsque vous balayez l'écran du pouce, du haut vers le bas (mais pas depuis le sommet de l'écran), on retrouve ce champ qui permet de rechercher, en tapant les premières lettres, une application, un contact, un email, un rendez-vous dans l'agenda, etc

universelle: lorsque vous balayez l'écran du pouce, du haut vers le bas (mais pas depuis le sommet de l'écran), on retrouve ce champ qui permet de rechercher, en tapant les premières lettres, une application, un contact, un email, un rendez-vous dans l'agenda, etc Nettement moins utile, l'application My Honor, lié au compte Honor que vous devrez vous créez (n'essayez pas de mettre vos identifiants Huawei, ça ne fonctionnera pas). C'est à la fois un centre de diagnostique de votre téléphone, une boutique de produits Honor, un genre de forum où les membres parlent des produits Honor. C'est assez similaire à My Huawei, forcément.







Conclusions

Vous l'avez compris, rien ne ressemble plus à un smartphone Huawei, qu'un smartphone Honor. C'était vrai il y a 5 ans, c'est toujours vrai en 2022, tandis que le premier a pratiquement disparu du monde occidental. Donc si vous êtes nostalgique, si vous avez toujours adoré Huawei, si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi la large concurrence, si vous avez 499€ à investir dans un smartphone, vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Sachez cependant qu'au niveau mise à jour logicielle, ce n'est pas chez Honor que vous aurez le meilleur suivi. Difficile de savoir si Android 13 arrivera un jour (chez OnePlus et Oppo, c'est déjà le cas sur plusieurs modèles), et la version du correctif de sécurité Android date du mois d'août 2022 (c'est novembre chez Oppo).