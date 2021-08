Les tests de Mathieu: OnePlus passe en mode Pro pour ses petits écouteurs sans fil

Les OnePlus Buds Pro sont la première bonne paire de true wireless earbuds proposée par l'entreprise chinoise. Design, audio, fonctionnalités intéressantes: ils cochent toutes les cases pour un prix raisonnable (149€).

C’est l’un des marchés les plus convoités par les entreprises actives dans l’électronique grand public: les écouteurs entièrement sans fil (True Wireless Earbuds), ces petites oreillettes au look et aux fonctionnalités variés. Depuis quelques années, tout le monde s’y met, du plus anonyme fabricant chinois qui brade prix et qualité, au plus prestigieux spécialiste de l’audio haut de gamme.

Dès lors, pour le grand public, c’est un peu la galère pour faire son choix. Une des options est de retourner son téléphone, de regarder la marque, et de choisir une paire d’écouteurs de cette même marque. Pourquoi ? Car elle a plus de chance de se connecter directement et facilement, sans devoir télécharger la moindre application. C’est ce qu’on appelle “la force d’un écosystème”, ou la volonté des entreprises de fidéliser leurs utilisateurs en leur proposant des produits qui fonctionnent mieux ensemble. Elles le font toutes: Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei… et même OnePlus, acteur nettement moins grand, mais tout aussi ambitieux.

Après les OnePlus Buds qui n’étaient pas vraiment une réussite (ils étaient encombrants et ne tenaient pas bien dans l’oreille), et des Buds Z plus abordables, la jeune entreprise chinoise a revu sa copie et monte en gamme. Sans grande originalité par rapport au nom, voici donc les OnePlus Buds Pro, 149€.

Le boite de rangement qui est équipée d'une batterie chargeant plusieurs fois les écouteurs est très compacte (6 x 4 x 2,5 cm). Le design sobre (blanc ou noir) des écouteurs est doté d'une zone tactile (à gauche) chromée du plus bel effet. Je les trouve élégants et légers (4,35 grammes chacun):





De la bonne réduction active (et passive) de bruit

Quand vous voyez le suffixe ‘Pro’ sur une paire d’écouteurs sans fil, il est fort probable que ça signifie ‘avec réduction active de bruit’. Il s’agit d’une technologie qui ne date pas d’hier (Sony l’exploite depuis 1992), mais qui se démocratise d’année en année. C’est donc au tour de OnePlus de l’intégrer.

Le principe de fonctionnement est toujours le même: de minuscules micros sur chaque oreillette écoutent le bruit ambiant, puis les écouteurs diffusent les ondes inverses dans les oreilles. Les bruits sourds tels que les vibrations des transports (voiture, avion, train) ou les frottements sont très bien annulés, tandis que les bruits aigus tels que les voix ou les sonneries le sont nettement moins.

De nombreuses marques se montrent douées à ce petit jeu. Ce qui est important, c’est l’isolation passive, c’est à dire la manière dont les écouteurs ‘bouchent’ le conduit auditif, qui est déjà un excellent moyen de moins entendre le bruit environnant. Pour y parvenir, il faut des écouteurs qui rentrent légèrement dans le trou de l’oreille, à l’aide d’embouts en silicone pour parvenir au meilleur effet ‘ventouse’. Raison pour laquelle il faut choisir la bonne taille parmi les embouts fournis. Sur les OnePlus Buds Pro, cette isolation passive est réussie tout en restant confortable, ce qui est parfois un challenge (certains modèles font mal après quelques minutes, ça dépend aussi de la forme de votre oreille et du poids des oreillettes).

Les OnePlus Buds Pro m’ont convaincu durant mes tests, également au niveau de l'isolation active du bruit. Celui du train était très bien atténué, celui des gens autour de moi un peu moins, mais on est dans le haut du panier de l’annulation active de bruit (Active Noise Cancelling ou ANC). Récemment, les Sony WF-1000XM4 (279€) m’avaient tapé dans l’oreille pour leur efficacité étonnante, OnePlus ne fait qu’un peu moins bien. Si vous aimez les données techniques, OnePlus annonce une réduction active de bruit pouvant aller jusqu'à -40db.

Cette annulation active du bruit peut être activée ou désactivée en appuyant une seconde sur la tige chromée de gauche avec le pouce et l’index (si vous pressez une, deux ou trois fois rapidement, c’est pour contrôler la musique, mais c’est configurable dans les options).

Remarque importante: comme c’est le cas des autres fabricants, OnePlus utilise la réduction active du bruit lorsque vous téléphonez. Résultat: si vous êtes en pleine rue, les bruits seront annulés en partie et votre interlocuteur n’entendra que votre voix.

Du bon son et bonnes options

J’ai écouté divers styles musicaux et comme c’est généralement le cas avec des produits à 149€, la qualité audio est au rendez-vous, même si on peut trouver mieux en montant en gamme. J’ai trouvé l’ensemble bien équilibré et surtout, il y a plus de puissance que d’habitude avec ce genre d’appareils. On peut donc pousser le volume plus fort, même s’il faut faire attention à ses oreilles… Les Buds Pro sont équipés du codec (méthode de compression et décompression de la musique envoyée en Bluetooth) LDHC, réputé à faible latence (donc pas de décalage entre le son et l’image si vous regardez une vidéo, par exemple). OnePlus, via le menu des paramètres, permet aux écouteurs de réaliser un test d'audition (gauche et droite) afin de personnaliser les réglages. J'ai fait le test 'avant-après' et on remarque une différence, car effectivement, il y a certaines fréquences que j'entends mieux à gauche qu'à droite. Une bonne idée de OnePlus :

Les Buds Pro ont deux autres options intéressantes sur ce genre d’appareils. Tout d’abord, l’étanchéité certifiée IP55, qui permet aux écouteurs de résister à la transpiration lors du sport, et d’être passés sous l’eau pour un nettoyage complet. Ensuite, il y a la compatibilité avec la charge sans fil classique (Qi): il suffit de déposer le petit boitier sur un socle et il se chargera.

C’est le moment d’évoquer l’autonomie: elle est de 28 heures au total (ou 38 heures si vous désactivez l’ANC). Soit 5h de musique avec ANC (7h sans) si le volume est réglé à 50%, et environ 4 recharges complètes dans le boitier qui contient une batterie de 520 mAh.

Conclusion

OnePlus a très bien revu sa copie et ses Buds Pro font partie des meilleurs écouteurs entièrement sans fil mais avec réduction active de bruit affichant un prix de 149€. Ils annulent bien les bruits (surtout les basses, comme d’habitude) tout en proposant une qualité audio de bonne facture, et des options sympas telles que l’étanchéité certifiée, le test audio et la charge sans fil du boitier/batterie.

Il y a bien sûr de nombreuses alternatives dans cette gamme de prix. Je vous conseille donc, simplement, de choisir les écouteurs ayant la même marque que votre téléphone (sans doute Samsung, Oppo ou Xiaomi si vous êtes sous Android), afin de garantir une connexion fiable, sans recours à une application à installer.