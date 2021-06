La jeune entreprise chinoise porte un grand coup à Xiaomi sur le segment situé entre l'entrée de gamme et le milieu de gamme. Le Nord CE est un vrai condensé des qualités de OnePlus, avec quelques maigres concessions, pour un prix très attractif.

Il y a deux ans, je me demandais ce qui justifiait encore de dépenser plus de 500€ pour un smartphone. En 2021, je me demande presque s’il est nécessaire de dépenser plus de 300€, grâce notamment à l'arrivée du OnePlus Nord CE 5G, présenté la semaine passée, et que j'ai déjà pu tester.

La marque chinoise qui s’est fait connaître il y a bientôt 10 ans en étant une tueuse de flagship est bien décidé de scinder sa gamme en deux : ses propres flagship (dont les prix s’approchent de plus en plus des marques bien installées comme Samsung et Apple), et sa gamme Nord, née en 2020, et qui se vend très bien. Elle ne représente que 35% des revenus de OnePlus, cependant, car les marges sont réduites sur des appareils si bon marché.

Après le OnePlus Nord, le Nord N10 et le Nord N100, place donc au Nord CE, pour Core Edition. Pourquoi ce nom ? "Car on a gardé toutes les fonctionnalités essentielles qui ont fait le succès du Nord, mais en le rendant plus épuré", me dit une représentante de OnePlus. Tout en abaissant le prix, qui est désormais de 299€ (6 GB de RAM et 128 GB de stockage), 329€ (8/128) ou 399€ (12/256).

On peut donc parler de midship killer, un anglicisme plus facile à prononcer que "tueur de smartphone milieu de gamme".





Mieux que les "petits" OnePlus Nord: le CE n'a que des qualités…

L'an dernier, OnePlus avait, selon moi, un peu trop baissé en gamme avec le Nord N10, quelques mois après un premier et excellent OnePlus Nord. J'avais donc des craintes avec cette nouvelle déclinaison de la gamme baptisée Core Edition (édition 'noyau dur'). Craintes qui ont été effacées dès la prise en main: l'appareil a beau être en plastique sur la face arrière et le contour brillant, on a une sensation fiable, une finition irréprochable. Ma version de test est de couleur Blue Void, qui tire vers le mauve lors de certains reflets.

L'écran est de type AMOLED, de 6,43" et d'une définition de 2.400 x 1.080 pixels. Une bonne technologie d'affichage, épaulée par un taux de rafraichissement de 90 Hz apportant plus de fluidité.

La puce intégrée Snapdragon 750G (avec modem 5G, mais on s'en fiche un peu en Belgique) est largement suffisante pour faire tourner toutes les applications, et même les jeux vidéo mobiles (sur certains titres, vous ne pourrez cependant pas pousser les graphismes au maximum). J'ai ouvert et fermé rapidement plusieurs applications, et le smartphone n'a jamais montré de signes de ralentissements. La fluidité de l'interface est garantie, ce qui n'est pas toujours le cas sur les smartphones à 299€.

Au niveau des capteurs photos à l'arrière, s'il y en a trois, deux s'avèrent vraiment utiles: le principal de 64 MP et le très grand angle de 8 MP (le troisième ne sert qu'à faire des photos noir et blanc). Le 64 MP est d'une qualité tout à fait acceptable pour cette gamme de prix. J'ai pris de nombreuses photos à l'extérieur et à l'intérieur, sans jamais avoir à me plaindre de la qualité générale. L'autofocus est rapide, car je n'ai pas raté de mise au point. En regardant de plus près, on aperçoit des différences de rendu et de détails par rapport à la référence de l'année, le Galaxy S21 Ultra. Mais à nouveau, pour 299€, c'est très logique. Le capteur très grand angle n'est pas terrible, les photos manquent vite de détails, c'est vraiment pour dépanner quand vous devez mettre plus de scène dans votre photo mais que vous ne pouvez pas reculer. A noter: un excellent capteur frontal de 16 MP qui fait de jolis autoportraits.

Enfin, tant au niveau de la batterie de 4.500 mAh que de la charge rapide (on est sur Warp 30T Plus: 70% de batterie récupérés en 30 minutes), le Nord CE marque des points inattendus dans cette gamme de prix.







… et quelques petites concessions

Il y a forcément des concessions, mais elles sont maigres. Il n'y a qu'un seul haut-parleur: quand vous regardez une vidéo sans écouteurs, ce sera du mono, pas du stéréo, et donc c'est moins agréable et immersif. Cependant, on a droit à une prise mini-jack pour brancher n'importe quel casque.

Et il n'y a pas l'interrupteur physique sur la tranche, typique de OnePlus, pour mettre facilement le smartphone en mode silencieux.

C'est tout ! Le OnePlus Nord CE 5G a donc beaucoup de qualités, pas vraiment de défaut, et ne coûte que 299€ dans sa version de base (6 GB de RAM et 128 GB de stockage interne), qui suffira pour le grand public. Une telle expérience Android, qui plus est avec la surcouche logicielle OxygenOS qui n'a plus à faire ses preuves (et qui garantit désormais 2 ans de mise à jour), promet un certain succès pour l'entreprise chinoise qui s'implante toujours un peu plus en Belgique. La concurrence s'appelle principalement Xiaomi, qui inonde le marché avec ses bons petits smartphones - mais l'entreprise est un peu moins visible et moins présente sur notre territoire.