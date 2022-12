Les tests de Mathieu: un bracelet d'activité bon marché qui va à l'essentiel (et qui le fait bien)

Le marché des montres connectées (smartwatch) et des bracelets d'activité semble enfin décollé. Lancé il y a déjà longtemps (aux alentours de 2013 par des acteurs comme Pebble, Samsung et Fitbit), il a mis du temps a trouvé un public plus large que les habituels amateurs de nouvelles technologies.

Apple écrase toujours la concurrence (30%), devant Samsung (10%), Xiaomi (9%) et Huawei (8%), selon les derniers chiffres de Statista. Dans les 40% des "autres constructeurs", on retrouve Oppo. Car oui, beaucoup de constructeurs se sont lancés dans l'aventure, plus pour faire acte de présence que pour gagner de l'argent (mais il faut être là le jour où le marché sera rentable).

J'ai testé le Band 2 (79€) de la marque chinoise qui est surtout connue en Belgique pour ses (bons) smartphones, ses écouteurs sans fil et depuis peu, sa tablette.





Un excellent rapport qualité-prix

Même si les prix ont tendance à baisser dans l'électronique grand public, il faut souvent dépenser plus de 100€ pour avoir du matériel correct, même au niveau des smartwatches et bracelets d'activité. Oppo attaque le marché par le bas, une stratégie prudente qui lui permet de convaincre un public assez large, avant probablement de monter en gamme par la suite.

Après un Band qui se contentait d'une formule allégée au niveau de l'écran et des possibilités d'affichage, le Band 2 s'avère résolument plus moderne. Son écran est désormais de 1,57 pouces (une taille raisonnable pour de nombreux poignets), avec une bonne densité de pixels (302ppi). L'affichage est donc nettement plus confortable. La navigation tactile est classique: glissement vers le bas pour les raccourcis des paramètres, vers le haut pour les notifications du smartphone, vers la droite pour l'accès aux fonctionnalités, vers la gauche pour un résumé des données du jour.

L'appareil est élégant et discret (33gr), tandis que son bracelet de deux couleurs, certes sportif, reste sobre. Il se charge avec un petit support propriétaire qu'il faudra éviter d'égarer, à relier à n'importe quel chargeur USB. Après 8 jours d'utilisation (peu de sorties sportives, cependant), l'autonomie du Band à mon poignet affichait encore 36%. On s'approche des 14 jours d'autonomie annoncés par Oppo.

Simplicité (tant mieux)

La fluidité est au rendez-vous sur ce petit écran tactile. Logique: l'interface est simplifiée, le côté 'smart' aussi (notez que Fitbit, avec sa Sense 2 à 300€, est à peine plus riche au niveau applications). Oppo va donc à l'essentiel:

Suivi de vos entraînements (il y a une liste d'activité de base, qu'on peut adapter pour lancer facilement le suivi précis et avoir un journal bien à jour)

(il y a une liste d'activité de base, qu'on peut adapter pour lancer facilement le suivi précis et avoir un journal bien à jour) Suivi de votre activité quotidienne (nombre de pas à atteindre, calories brûlées, heures actives, minutes d'entraînement)

(nombre de pas à atteindre, calories brûlées, heures actives, minutes d'entraînement) Suivi du sommeil (avec option d'analyse des risques de ronflements)

(avec option d'analyse des risques de ronflements) Données physiologiques : rythme cardiaque, taux d'oxygène dans le sang, stress (sur base de la variation du rythme cardiaque)

: rythme cardiaque, taux d'oxygène dans le sang, stress (sur base de la variation du rythme cardiaque) Quelques petites options pratiques, avec en tête la commande du média en cours de lecture sur le smartphone, et par extension dans la maison connectée. Il y a d'autres outils traditionnels: chrono, minuteur, réveil vibrant, météo, torche, trouver le téléphone, exercices de respiration.

On est dans du grand classique, mais on remarquera tout de même, avec plaisir, que pour 79€, la qualité devient vraiment accessible.

Toutes ces données sont visibles sur la montre, mais il est conseillé de passer par l'application HeyTap Health (un nom peu évocateur lié à des services logiciels complets proposés par Oppo en Chine). Cette application, simplissime elle aussi, a l'avantage d'être facile à appréhender et rapide. Vous ne vous perdrez pas dans les menus. Indispensable pour configurer le Band 2, l'application permettra aussi l'affichage des notifications du smartphone, ce qui est toujours pratique. Affichage simple, là aussi: uniquement du texte (même pas les emojis contenus dans les messages WhatsApp…).





Conclusions: que reste-t-il aux grands ?

Vous l'avez compris, avec le Band 2 d'Oppo, vous ne prenez pas de risque si vous cherchez un appareil qui se rapproche davantage du bracelet d'activité que de la montre connectée, mais qui a tout de même un écran tactile d'une taille suffisante pour de réelles interactions et un affichage de qualité. 79€, c'est une somme raisonnable.

Mais que reste-t-il aux "grands", dont les prix atteignent rapidement les 300€, voire plus?

Du côté de Huawei et Withings , on profitera d'un design plus "montre" et moins "sport"

, on profitera d'un design plus "montre" et moins "sport" Du côté d'Apple et Samsung , il y a la panoplie d'applications tierces pour rendre l'appareil vraiment smart (mais le revers de la médaille, c'est l'autonomie limitée à 1 ou 2 jours)

, il y a la panoplie d'applications tierces pour rendre l'appareil vraiment smart (mais le revers de la médaille, c'est l'autonomie limitée à 1 ou 2 jours) Du côté de Fitbit (c'est vrai aussi pour Withings), il y a des capacités de mesures de données de santé nettement plus poussées. Ça va de la régularité du rythme cardiaque (équivalent à un petit électrocardiogramme) aux mesures pointues de l'état de forme du corps et du stress, en passant pas des conseils et du coaching (semi) personnalisé. Revers de la médaille: il faut un abonnement à 10€/mois pour en profiter pleinement.