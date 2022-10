Les tests de Mathieu: cette smartwatch ne ressemble pas du tout à une smartwatch (et c'est très bien)

A part Apple et (un peu) Samsung, ainsi que Garmin au niveau purement sportif, très peu d'entreprises dégagent des bénéfices sur un secteur qu'on qualifiait de très prometteur à l'époque. Je parle de celui des wearables, ces objets connectés qu'on porte sur soi, principalement des smartwatches et des bracelets d'activité. Il existe pourtant quelques pure players (des entreprises qui sont nées et se concentrent sur ce domaine d'activité), comme l'américain Fitbit (bien aidé par les finances infinies de Google) et le français Withings, qui doit lui se débrouiller tout seul pour grandir.

Et il y arrive: à l'IFA de Berlin, il y a quelques semaines, Withings a annoncé de nouveaux produits santé (un pèse-personne qui fait bien plus qu'indiquer le poids) et même un service d'abonnement mensuel (Health+) pour une exploitation précise des données récoltées. Il se rapproche du concept de Fitbit Premium, qui promet la même chose. Je tenterai de vous en parler prochainement. Mais c'est la preuve d'une chose: le marché des wearables trouve son salut dans la santé, Withings proposant d'ailleurs des tensiomètres et d'autres appareils connectés destinés à récolter analyser des données liées à la santé (voir mon dossier de 2021).

C'est l'un des produits phares de Withings que j'ai pu tester récemment: la ScanWatch Horizon. Premier constat: l'entreprise française ne quitte pas sa stratégie 'design' radicalement opposée à la concurrence. Esthétiquement, sa smartwatch est avant tout une watch, donc une jolie montre ; alors que les propositions d'Apple, Samsung ou Fitbit sont des écrans tactiles (carrés ou ronds) bourrés d'options et d'informations.





La classe a un prix…

La ScanWatch Horizon n'est finalement qu'une version esthétiquement plus travaillée que le modèle initial. C'est un joli boitier en acier gris et brossé, qui fait penser aux grands noms de l'horlogerie, à commencer par Rolex. Il y a en effet une lunette tournante (avec des chiffres) et des aiguilles avec revêtement lumineux (comme certaines zones du cadran). Bref, en vert comme en bleu, elle est classe et stylée, cette montre, bien qu'elle s'adresse à une clientèle probablement plus âgée, et plus fortunée (elle coûte 499€ contre 299€ pour la ScanWatch classique).

En soi, 499€ pour une (vraie) jolie montre bourrée de technologies de suivi de la santé, c'est un prix acceptable. Pour la petite histoire, mais c'est très 'niche', la montre supporte la plongée en eaux profondes, jusque 100 mètres… Elle est fournie avec un bracelet lui aussi en acier inoxydable, et dans la boite il y a un kit complet pour en modifier la taille. J'ai du retirer une maille, et ce fut relativement simple.

La ScanWatch Horizon garde tous les aspects du suivi de la santé (principalement cardiaque), des activités physiques et du sommeil. Elle a toujours une belle autonomie de 30 jours maximum (si vous n'activez pas le quick look, qui affiche heure et date quand vous levez le poignet): j'ai constaté plutôt 15 jours lors de mon test. Voici, ci-dessous, les détails issus du test de la ScanWatch 'normale' en 2021.

Dans le détail

Le cadran inférieur de la montre est une jauge: on y lit le nombre de pas quotidien, en pourcentage de l'objectif à atteindre.

La montre s'appelle ScanWatch car malgré son apparente simplicité, elle est une vraie montre santé. Elle surveille votre cœur et peut réaliser un électrocardiogramme, en utilisant le petit menu à l'aide de la petit couronne rotative.

"Il est certifié médicalement pour détecter les signes de fibrillation auriculaire, une forme d'arythmie grave, si elle n'est pas diagnostiquée à temps", précise Withings. Il suffit de poser la main opposée sur la moitié de la montre, et la mesure est prise en 30 secondes environ. Le logiciel de la montre et de l'application Withings utilise également des algorithmes "développés avec des cardiologues" pour surveiller votre rythme cardiaque en continu, et détecter les anomalies.

Il y a également un capteur SpO2, pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang: trop faible, il peut être le signe d'une maladie respiratoire. Ces mesures sont compilées et analysées à d'autres niveaux, par exemple durant le sommeil, pour détecter, entre autres, de potentielles apnées.

Toutes ces données sont exploitables dans l'application Withings qui est très bien faite: les données sont sobrement rassemblées, les synchronisations avec la montre sont rapides :

A côté de ces aspects purement santé, il y a le suivi sportif. Toujours pour économiser la batterie, il n'y a pas de GPS pour enregistrer le tracé de la course, ni de mémoire interne pour stocker de la musique. La montre a donc besoin du smartphone dans la main lors des courses pour obtenir plus de détails sur son activité.

Le bouton poussoir et le petit écran monochrome de quelques pixels permettent de commander la montre, même si ça n'est pas toujours simple et intuitif de s'y retrouver dans les menus. Un appui long peut déclencher le suivi d'une activité sportive si on le configure de cette manière. On y trouve la base: un chronomètre, une alarme (à régler via l'application) intelligente vous réveillant au meilleur moment en fonction de votre état de sommeil, etc. Montre connectée, elle est également capable d'afficher les appels entrants et les notifications du téléphone (y compris le contenu textuel d'un message, mais vu la taille de l'écran, ce n'est pas très utile).