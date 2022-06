Les tests de Mathieu : boostez le son de la TV… et l’intelligence de votre musique

L’entreprise américaine Sonos, pionnière dans le domaine de l’écoute intelligente de la musique numérique (enceinte réseau, multiroom, etc), connaît une période délicate. Il a popularisé l’idée des smart speakers, ces enceintes qui se connectent elles-mêmes au réseau pour diffuser la musique (de Spotify par exemple). Puis il a tout fait pour y intégrer les assistants vocaux d’Amazon (Alexa) et Google (Assistant) afin de contrôler la musique sans sortir le téléphone. Ce faisant, il a donné des idées à toute la concurrence, qui s’est emparée du concept, parfois de manière assez illégale (Sonos a gagné un procès récemment). Depuis lors, l’entreprise basée en partie à Boston (j’avais eu l’occasion de visiter leurs laboratoires en 2017) souffle le chaud et le froid, et investit du côté du contenu musical (Sonos Radio avec abonnements parfois payants) et même… dans son propre assistant vocal.

Quoi de neuf avec la Ray ?

Les barres de son sont une valeur sûre chez Sonos, car elles sont de vrais produits « 2 en 1 ». Elles (il existe déjà la Beam et l’Arc) sont bien entendu un moyen élégant d’améliorer le son généralement pauvre qui sort des télévisions, et elles sont aussi des enceintes musicales qui ont toujours fait la renommée de Sonos, notamment a grâce à l’application qui permet de contrôler toute la musique possible et imaginable, dans toutes les pièces équipées (il est même possible d’assembler des enceintes Sonos pour faire de la vraie stéréo ou du surround).

La Ray devient l’entrée de gamme de Sonos dans le domaine, avec un prix enfin abordable. L’Arc, grande et full options, coûtait 999€ à son lancement (on la trouve en boutique belge à 879€ actuellement). La Beam, plus petite et moins puissante, coûte toujours 449€.

A 299€, la Ray (encore plus étroite avec 56 cm de large, pour 7 de haut et 9,5 de profondeur) est donc une bonne porte d’entrée, dont les concessions principales sont l’absence de contrôle vocal (même le nouveau Sonos Voice Control n’est pas intégré), une connectique plus limitée (uniquement sortie audio numérique, ou ‘optical in’, voir photo ci-dessous) et une finition plus ‘plastic’ que ‘métal’.

Ce qui ne change pas, c’est la facilité d’installation via l’application. Connexion au réseau, configuration de l’infrarouge pour contrôler le son avec la télécommande de votre télévision : c’est à nouveau une démonstration d’ergonomie.

Toujours du bon son, mais plus frontal

La conséquence de la connectique unique, c’est une limite dans les formats audios supportés, mais ça inquiétera surtout les audiophiles qui savent ce que sont la virtualisation et les flux audios 3D.

Hormis cela, la Ray joue son rôle en rendant parfaitement audibles les dialogues de vos séries préférées. Il y a toujours cette option, via l’application, permettant de mettre en évidence ces dialogues, pour qu’ils ressortent davantage du décor sonore. Avec un bon film d’action, on sera ravi d’avoir tout de même pas mal de basses, malgré l’encombrement réduit.

La Ray réussit son pari grâce à deux haut-parleurs pour la reproduction des médiums au centre, deux petits tweeters (pour les aigus) avec guide d’onde et deux haut-parleurs pour les basses sur les extrémités de la barre. Pour calibrer tout ça proprement, il y a les réglages de l’application, toujours aussi complets, et même la fonction Truplay pour une automatisation de cette tâche (uniquement via iPhone, pas Android).

J’ai pu comparer le son de la Beam et de la Ray, et j’admets que la barre de son milieu de gamme s’en sort mieux au niveau de la spatialisation du son, qui est plus « 360° » que sur la Ray, notamment grâce à la position des haut-parleurs. La « petite » barre de son de Sonos délivre tout de même un son de belle facture (les standards de Sonos sont élevés comparés à la concurrence, tout comme ses prix), mais il plus frontal. Ce n’est pas gênant pour une série TV, ça l’est un peu plus pour de la musique.

Conclusions

Sonos va dans le bon sens en démocratisant ses enceintes de grande qualité, tout en garantissant une expérience utilisateur de bonne facture, tant au niveau de la qualité du son transcendé de la TV, qu’au niveau de l’écoute musicale dans le salon ou la chambre. Après des collaborations avec Ikea (trois produits bon marché), Sonos propose désormais une barre de son à 299€ qui ne fait que de petites concessions au niveau des formats audio et de la « spatialisation » du son, plus frontal.

Le pionnier américain a de quoi se battre avec la concurrence, souvent moins chère, mais qui n’a pas l’expérience utilisateur qui va avec… Du côté des autres nouveautés 2022 de Sonos, il y a l'assistant vocal maison "Sonos Voice Control", qui mise tout sur la simplicité (uniquement contrôle de la musique), mais qui n'est pas encore compatible avec tous les services musicaux (il manque par exemple Spotify pour les résultats de recherche).