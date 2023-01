Les tests de Mathieu: une start-up française invente le brossage de dents en 10 secondes, est-ce que ça marche ?

Tous les jours, aux quatre coins du monde, des start-ups naissent avec une idée en tête: révolutionner un marché ou un produit, avec une approche nouvelle ou différente. C'est le cas de FasTeesH avec la Y-Brush, une brosse à dents électrique qui prétend prendre soin de votre bouche en seulement 10 secondes.

Tout a commencé en 2016, et il aura fallu 4 ans de mise au point, avec des dentistes, pour avoir un produit fini, ai-je appris auprès de la responsable communication. La jeune entreprise s'est basée sur des chiffres: on devrait se brosser les dents durant 2 minutes, mais en réalité on se limiterait en moyenne à 45 secondes, et on le ferait mal, en n'allant pas suffisamment aux bons endroits.

D'où l'idée de Y-Brush de proposer ce qui ressemble à un protège-dents de boxeur, équipé de très fines brossettes en nylon, et d'un petit moteur pour vibrer rapidement. L'entreprise a levé récemment 6 millions d'euros pour son développement. J'ai pu mettre la main sur une Y-Brush (entre 79€ et 139€) voici mon avis.

Effectivement très rapide

La brosse à dents n'a pas une finition incroyable. J'ai eu du mal à refermer correctement l'ouverture vers le port micro-USB (et non le Type-C des smartphones, hélas) qui sert à la recharge. Un détail, mais ça donne un aspect un peu négligé au matériel:

La partie brosse est amovible (il faut idéalement la changer tous les 6 mois, comptez, hélas, 35€ pièce), et se clipse sur le petit moteur, équipé d'un seul bouton. Il faut d'abord choisir le mode, ou plutôt l'intensité du brossage. Les options sont:

5 secondes de vibrations intenses, soit 10 secondes au total (une fois pour les dents du haut, une fois pour les deux du bas)

10 secondes de vibrations moyennes, soit 20 secondes au total

15 secondes de vibrations moins intenses, soit 30 secondes au total

Ensuite, il faut mettre du dentifrice, un peu partout sur les brossettes. Il y a un embout en silicone fourni, qu'on mettre sur n'importe quel tube de dentifrice, afin d'appliquer une petite dose partout. Hélas, cela fait "baver" le dentifrice quand il est rangé, ça n'est pas forcément très propre.

Quelles sensations ?

Le mode choisi (vous le verrez au niveau de la manière dont il s'allume), vous devez mettre en bouche la Y-Brush puis à nouveau appuyer sur le bouton pour commencer le brossage. Vous l'avez compris, il faut prévoir deux brossages, un pour le bas, un pour le haut.

Les consignes sont les suivantes: il faut mordiller la Y-Brush, tout en la déplaçant doucement de droite à gauche, afin que les milliers de filaments de nylon vibrant puissent atteindre les dents et surtout, les interstices entre les dents (où s'installent visiblement beaucoup de résidus microscopiques indésirables).

L'opération, lors de mon test de quelques jours en tout cas, n'est pas très agréable. Selon la morphologie de votre bouche et l'alignement de vos dents, insérer et bouger la Y-Brush, tout en la mâchouillant, sera plus ou moins confortable.

Une fois l'opération terminée (10 secondes, ça passe vite), on se rend compte que les dents sont lisses et propres en passant les doigts dessus, mais la bouche, elle, n'a pas été en contact avec du dentifrice. Difficile d'avoir la sensation habituelle d'un brossage de dents, qui signifient aussi un vent de fraîcheur dans la bouche et une haleine mentholée. Après tout, la Y-Brush est ce qu'elle promet: une brosse pour les dents.





Conclusions

La Y-Brush n'est, à mon sens, pas un appareil destiné à remplacer une brosse à dents. Au départ testée dans les maisons de repos où elle a permis aux soignants de s'occuper plus confortablement de l'hygiène buccale des seniors, cette brosse à dents en forme de Y s'avérera très utile à ceux qui sont fort pressés le matin, et qui veulent (ou qui doivent) avoir les dents propres en 10 secondes.

Effectivement, impossible de faire mieux sur un si court laps de temps: toutes vos dents ont été nettoyées, y compris les zones interdentaires, par des milliers de filaments de nylon vibrant très rapidement.

Hélas, je n'ai jamais réussi, même avec le mode 2 x 15 secondes, à avoir la sensation d'une bouche fraîche, sensation habituelle (et agréable) après un bon brossage de dents traditionnel. Autre bémol: si le prix d'achat (à partir de 79€) est raisonnable, le prix de l'embout, à remplacer tous les 6 mois, est très élevé (35€).