TikTok bannit à son tour Dieudonné de sa plateforme

TikTok, la plateforme prisée des jeunes, a banni de son réseau le polémiste Dieudonné M'Bala M'Bala condamné à de multiples reprises pour ses propos haineux, emboîtant le pas de ses concurents YouTube, Facebook et Instagram.

"Le compte de Dieudonné a été banni de la plateforme", a précisé mercredi à l'AFP une porte-parole de TikTok France, sans détailler les motifs de ce bannissement.

Au-delà de ce cas particulier, le réseau tient à rappeler que "TikTok a une politique de modération très stricte et que tous les contenus ne respectant pas ses règles sont bannis de l'application".

Frédéric Potier, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, a salué sur Twitter ce bannissement et appelé le réseau à l'oiseau bleu à faire de même.

Plusieurs autres plateformes en ligne ont déjà banni Dieudonné de leurs utilisateurs depuis le début de l'été, au nom de la lutte contre les contenus à caractère haineux.

YouTube (qui appartient à Google) a ouvert le bal fin juin en supprimant la chaîne du polémiste, en raison d'infractions répétées à son réglement.

Facebook et sa filiale Instagram lui ont emboîté le pas début août et l'ont banni à leur tour, lui reprochant d'avoir publié des "contenus se moquant des victimes de la Shoah" et utilisé des "termes déshumanisants à l'encontre des Juifs".

Habitué des tribunaux, Dieudonné a été plusieurs fois condamné par la justice pour ses propos haineux. Sa dernière condamnation date de novembre : il avait écopé de 9.000 euros d'amende, pour complicité d'injure à caractère antisémite, après la publication d'une vidéo et d'une chanson intitulées "C'est mon choaaa".