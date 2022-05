TikTok va lancer des abonnements payants aux directs des créateurs

(Belga) TikTok ajoute une corde à son arc de monétisation des contenus: la très populaire application va proposer des abonnements payants aux sessions en direct de créateurs de contenus, une façon pour l'entreprise et ses stars de moins dépendre de la publicité.

La nouvelle fonctionnalité sera testée à partir de jeudi, a annoncé la plateforme dans une vidéo, et permettra aux créateurs de "générer des revenus mensuels prévisibles" et de personnaliser leur "salle de direct". TikTok a aussi publié plusieurs vidéos de créateurs, qui vantent les privilèges réservés aux fans s'ils s'abonnent, comme l'utilisation d'émojis personnalisés, propres à leur univers, dans la conversation pendant la diffusion. Ce nouvel outil rappelle la formule qui a fait le succès de Twitch, la plateforme de streaming de parties de jeux vidéo. Les vidéos en direct y sont visibles par tous les visiteurs, mais seuls les abonnés ont accès à certains émojis dans la fenêtre de conversation où ils commentent les parties. Sur TikTok, les abonnés pourront arborer un badge indiquant leur séniorité, et auront accès à un "chat" (groupe de conversation) exclusif. L'application va proposer cette fonctionnalité initialement en mode bêta, à certains créateurs sélectionnés. Elle sera ensuite étendue plus largement à ceux qui ont plus de 18 ans et au moins 1.000 fans. (Belga)