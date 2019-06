Harry Potter en version 'Pokémon Go': le jeu vidéo très attendu sort ce vendredi (et bientôt en Belgique...)

La première chose à garder à l'esprit, c'est que la date de sortie officielle du jeu – le vendredi 21 juin – ne concerne que les Etats-Unis et le Royaume-Uni. En attendant une disponibilité en Belgique, voici un premier aperçu du très attendu 'Harry Potter – Wizards Unite'.

C'est en 2007, il y a 12 ans, que le dernier tome de la saga Harry Potter (Les Reliques de la Mort) est sorti. Il a mis fin à un l'un des plus grands et inattendus phénomènes de l'histoire de la littérature: les 7 tomes (1997-2007) se sont écoulés à 500 millions d'exemplaires répartis dans 140 pays et 80 langues.

Et c'est sans compte les produits dérivés, à commencer par les films (2001 – 2011), les pièces de théâtre, les musées, les parcs d'attraction, etc.

Si on en reparle actuellement, c'est parce que Niantic et WB (pour Warner Bros) Games San Francisco sont sur le point de sortir un jeu vidéo pour smartphone: "Harry Potter – Wizards Unite".

L'éditeur Niantic est spécialisé dans la réalité augmentée (c’est-à-dire l'ajout d'éléments virtuels sur le réel). On leur doit un autre phénomène inattendu: Pokémon Go, qui a déchaîné les foules lors de l'été 2016.





Harry Potter dans la vraie vie ?

Wizards Unite n'est pas le premier, et sans doute pas le dernier, jeu vidéo exploitant la très populaire licence Harry Potter. Mais vu le succès de Pokémon Go, il a droit à toute l'attention du grand public.

Le concept du jeu ? Garder "secret" le célèbre monde des sorciers, malgré une attaque dont il est victime. Il faut attraper des "Retrouvables", qui sont des reliques, des créatures, des personnages ou même des souvenirs issus de ce monde des sorciers, mais envoyés dans le monde réel (celui des Moldus, pour ceux qui connaissent) à cause d'un mystérieux phénomène appelé "la Calamité".

En tant que nouveau joueur, vous intégrez le "Groupe d'intervention du Secret magique".

Le but du jeu est donc de géolocaliser ces objets lors de vos promenades, et de leur jeter des sorts afin de les renvoyer dans le monde des sorciers. Chaque objet renvoyé vous donnera des récompenses uniques. A cette exploration du monde réel parsemé de virtuel, s'ajoutent des quêtes en multijoueur dans des donjons pour venir à bout de boss (Mangemorts, Détraqueurs, etc…), et une trame de fond: l'enquête sur cette mystérieuse Calamité.

Comme Pokémon Go, le jeu est appelé à évoluer : il faut s'attendre à des évènements ponctuels dans des lieux spécifiques (parcs, monuments, etc…), et d'autres rassemblements, parfois sponsorisés si le succès est au rendez-vous, pour animer la communauté de joueurs.

Pas tout de suite en Belgique

La date de sortie officielle du jeu est le vendredi 21 juin. Mais comme le confirment les derniers tweets du compte officiel du jeu, le déploiement initial concerne les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Pour le reste du monde, on conseille de rester attentif en attendant l'annonce, notamment via les réseaux sociaux. Aucune date n'est donc arrêtée pour la disponibilité dans notre pays.