Trois iPhone et l'Apple Watch 4: les principales annonces d'Apple

Lors de sa grand-messe annuelle mercredi, Apple a dévoilé ses nouveautés, dont plusieurs modèles d'iPhone et une nouvelle génération de montre connectée Apple Watch mais n'a fait aucune annonce sur l'iPad, ses écouteurs AirPods ou encore ses ordinateurs Mac.

Voici les principales annonces du géant américain :

- iPhone : du très cher et du (un peu) moins cher -

Apple a présenté en tout trois variantes de l'iPhone X ("10"), lancé l'an dernier pour célébrer les dix ans du smartphone.

L'iPhone Xs dispose notamment d'un microprocesseur (qui fait "tourner" un appareil électronique) plus rapide et doté de fonctionnalités d'intelligence artificielle, d'un écran de 5,8 pouces (14,7 cm) recouvrant presque tout l'écran, d'un verre ultra résistant, de bords en acier et enfin d'un appareil photo à double-objectif ultra perfectionné.

Il sera vendu à partir de 999 dollars, comme son prédécesseur.

L'iPhone Xs Max a quant à lui un grand écran de 6,5 pouces (16,5 cm) et dispose des mêmes fonctionnalités que son petit frère. L'appareil fait à peu près la même taille que l'iPhone 8 Plus lancé l'an dernier mais l'écran est plus grand grâce à l'écran "bord-à-bord"

Il sera vendu à partir de 1.099 dollars.

Les deux modèles disposent d'une version plus rapide du déverrouillage par reconnaissance faciale (Face ID), de batteries durant plus longtemps et seront disponibles en précommande à partir de vendredi pour livraison une semaine plus tard.

Ils sont aussi les premiers iPhone à avoir un double emplacement permettant de placer deux cartes SIM, une fonctionnalité déjà présente chez d'autres fabricants.

La firme de Cupertino a aussi dévoilé une version un peu moins onéreuse, appelée iPhone Xr, qui a le même design que les deux premiers et en grande partie les mêmes fonctionnalités (dont le Face ID mais pas le double appareil photo) mais avec une finition moins luxueuse: aluminium plutôt qu'acier et écran LCD plutôt qu'OLED. Il dispose d'un écran de 6,1 pouces (15,5 cm).

L'iPhone Xr sera disponible en six couleurs à partir du 26 octobre à partir de 749 dollars.

- Apple Watch, quatrième génération, cap sur la santé -

Les nouvelles montres connectées disposent notamment d'un écran plus grand "bord-à-bord", d'un meilleur son et de nouvelles fonctionnalités, en particulier liées à la santé, comme une fonction électrocardiogramme (ECG) ou détection de chute, grâce à un gyroscope intégré.

La montre peut créer un document PDF avec l'ECG et l'envoyer à votre médecin.

Selon Apple, c'est aux Etats-Unis le premier appareil en mesure de faire un ECG vendu sans ordonnance directement au consommateur.

"L'Apple Watch est devenu le gardien de votre santé", a assuré un des dirigeants d'Apple, Jeff Williams.

Elle sera disponible dans plusieurs pays le 21 septembre, à partir de 399 dollars (modèle avec GPS) et 499 dollars (modèle avec connexion aux réseaux de téléphonie mobile).

Apple lance également le 17 septembre une mise à jour du système d'exploitation de ses montres connectées, WatchOS 5.

- iOS 12 -

Dévoilé en juin, la dernière version du système d'exploitation mobile d'Apple, doit sortir le 17 septembre, selon la date dévoilée par le groupe mercredi.

Elle prévoit notamment des fonctionnalités censées réduire la dépendance des consommateurs aux smartphones, en améliorant notamment la fonction "Ne pas déranger", en permettant de rejeter plus facilement les notifications, ou encore en contrôlant et en limitant le temps passé sur son téléphone mobile.

Apple a annoncé mercredi avoir vendu 2 milliards d'appareils mobiles fonctionnant sous iOS.