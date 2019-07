Twitter rassure avec un réseau mieux surveillé et mieux fréquenté

Les efforts de Twitter pour concilier l'assainissement de sa plateforme et la fidélisation de ses audiences semblent avoir payé au deuxième trimestre 2019, et sont salués par les investisseurs.

Le réseau social, qui a dû supprimer de nombreux faux comptes pour lutter contre les contenus inappropriés et la désinformation, est surveillé de près sur la croissance de son nombre d'utilisateurs, essentielle pour ses clients, les annonceurs.

Avec 841 millions de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 18% sur un an, et 139 millions d'usagers quotidiens monétisables, Twitter a agréablement surpris les analystes, qui n'en attendaient pas tant.

Son titre prenait 10% à 17H30 GMT à la Bourse de New York.

"Nous savons qui nous sommes maintenant. Nous savons ce qui nous différencie de nos concurrents et pourquoi les gens utilisent ce service", a déclaré Jack Dorsey, PDG et fondateur du groupe, lors d'une conférence pour les analystes.

Il attribue la croissance du nombre d'usagers quotidiens monétisables (+14% en un an) à la fois au grand nettoyage et aux améliorations technologiques pour que le service soit plus pratique et agréable à utiliser.

"Nous avons fait beaucoup de progrès sur l'identification et l'éradication des comportements malveillants. La responsabilité de signaler les tweets ne doit plus reposer sur les victimes", a dit Jack Dorsey, mettant en avant une chute de 18% des signalements de comportements suspects.

Twitter utilise de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle, comme l'apprentissage automatisé ("machine learning"), aussi bien pour supprimer les faux comptes que pour améliorer la mise en valeur et la hiérarchisation des contenus.

Les utilisateurs doivent ainsi trouver plus facilement ce qui les intéresse au milieu des centaines de millions de tweets, images et vidéos envoyés chaque jour sur le réseau.

- "Plaire aux annonceurs" -

"La valeur de Twitter pour le secteur publicitaire ne tient pas à la taille de son audience, mais à l'implication de ses utilisateurs", a commenté Jasmine Enberg, analyste chez eMarketer. "Cette forte croissance des usagers quotidiens monétisables montre que les utilisateurs de Twitter adhèrent à la plateforme, ce qui devrait plaire aux annonceurs".

L'essentiel des revenus du réseau provient de ses revenus publicitaires, notamment aux Etats-Unis, qui représentent 455 millions de dollars de recettes, en hausse de 24% sur un an.

Pour soutenir sa croissance à court et moyen terme, Twitter table sur des outils qui facilitent les échanges entre utilisateurs et font la part belle à la vidéo.

Pour le troisième trimestre, la société à l'oiseau bleu prévoit un chiffre d'affaires compris entre 815 et 875 millions de dollars.

Mais Twitter a déjà les yeux tournés vers 2020, riche en événements hautement "gazouillables", comme les élections américaines ou les jeux Olympiques à Tokyo.

"Pour des événements comme les JO, nous pensons que la vidéo est une tendance formidable, qui permet d'enrichir les conversations. Nous voulons faire en sorte que plus de gens puissent participer, réagir en direct, assister aux déchaînements de la foule, mais aussi trouver un récapitulatif de ce qu'ils ont manqué", a détaillé Jack Dorsey.