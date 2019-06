Ubisoft lance un abonnement et un jeu inspiré du Brexit

(Belga) Le géant français de jeux vidéo Ubisoft a dévoilé lundi un service d'abonnement ainsi qu'un jeu inspiré par l'actualité, qui se déroule dans un Londres post-Brexit menacé par la dictature et par les extrémistes.

Avec son service Uplay+, disponible à partir du 3 septembre pour 14,99 dollars par mois aux Etats-Unis et en Europe, les "gamers" pourront accéder au catalogue Ubisoft depuis un PC et télécharger leurs jeux favoris, a expliqué lundi à l'AFP Brenda Panagrossi, une vice-présidente du groupe, à la veille de l'ouverture du salon annuel des jeux E3 (Electronic Entertainment Expo) à Los Angeles. Le groupe rejoint ainsi les nombreux autres poids lourds du secteur qui se lancent dans l'abonnement, comme Microsoft. Ubisoft a aussi dévoilé lundi de nouveaux titres, dont le dernier-né de la franchise "Watch Dogs", dans lequel les joueurs endossent le rôle d'un héros porté sur la technologie, capable de pirater les gens et les systèmes. "Watch Dogs Legion", dont la sortie est prévue en mars 2020, se déroule dans un Londres futuriste où l'automatisation et l'intelligence artificielle détruisent l'économie et où les cryptomonnaies ont remplacé la livre sterling. Le crime organisé et des groupes extrémistes contrôlent le gouvernement dans une ville constamment surveillée par des drones. "Nous voulions créer un jeu qui fasse écho au monde dans lequel nous vivons (...). Votre mission est de bâtir la résistance contre l'émergence d'un régime totalitaire", a indiqué Alexandre Parizeau, du studio Ubisoft à Toronto (Canada). Le directeur des créations Clint Hocking a décrit l'univers de ce jeu comme étant un Royaume-Uni post-Brexit arrivé à un tournant politique, où les citoyens sont appelés à combattre l'extrémisme et "à libérer Londres et le monde de la tyrannie". "L'histoire a déjà montré que ce qu'il se passe à Londres est une bonne indication de notre avenir", a-t-il ajouté. (Belga)