Un jeune sur deux estime passer trop de temps sur les réseaux sociaux

Un jeune sur deux se sent "accro" à son smartphone et la même proportion juge passer trop de temps sur les réseaux sociaux, ressort-il d'une enquête qui sera présentée vendredi par les Mutualités libres. Les adolescents de 12 à 23 ans passent en moyenne 1,6 heure par jour sur ces réseaux, surtout Facebook, d'après leur propre estimation. Mais pas moins de 18% disent y passer plus de trois heures par jour.

Le sondage a été réalisé sur internet par Dedicated auprès de 976 Belges âgés de 12 à 23 ans. La marge d'erreur maximale est de +/- 3,1%. C'est entre 16 et 19 ans que le sentiment de dépendance à son smartphone est le plus prégnant, avec 55% des adolescents qui se disent "tout à fait accro" ou, plus souvent, "assez accro". Mais déjà entre 12 et 15 ans, ce sentiment touche 49% des jeunes interrogés. Huit adolescents sur 10 consultent les réseaux sociaux tous les jours ou presque. Ils postent du contenu en moyenne 3,3 fois par semaine. Un jeune sur deux affirme avoir parfois ou souvent peur de manquer quelque chose d'important s'il ne se rend pas sur les réseaux sociaux. Cette proportion grimpe à 56% pour les 12-15 ans. Un cinquième déplore la "pression sociale" en ligne et la récurrence des critiques négatives. Un quart regrette que trop d'informations inutiles circulent. Mais les réseaux sociaux permettent aussi aux plus timides de s'exprimer plus facilement (78%), de prendre le temps de réfléchir avant de répondre (78%), ou encore de bien refléter une émotion grâce aux émoticônes (73%), considèrent-ils. La moitié estime d'ailleurs que le comportement de ses amis n'est pas le même en ligne qu'en "vrai".