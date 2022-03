Un marathon de jeux-vidéos en Belgique récolte des centaines de milliers d’euros pour la bonne cause

Le TeleVideoGames, un marathon de 75H de jeux-vidéos, a débuté jeudi. Il est organisé par Les Players Du Dimanche, un site internet belge d’actualité sur les jeux-vidéos. L’objectif: récolter un maximum de dons au profit d’Amnesty International.

"Je me donne à fond pour récolter un maximum de dons", confie Shynouh entre deux danses sur le jeu Just Dance. "Être ici c’est vraiment une chance, dans le sens où toute l’année on est chacun dans notre coin, toute l’année on travaille pour nous, et au final tout prend sens aujourd’hui. Le fait d’avoir réussi à fédérer une communauté, le fait d’avoir un peu d’influence, et de mettre ça au service d’une cause, et surtout d’une organisation comme Amnesty International", explique Hiuuugs.

Le marathon réunit 45 streamers, des créateurs de contenus et joueurs de jeux-vidéos en live. L’événement est retransmis en direct sur la plateforme Twitch. Pour cette septième édition du TeleVideoGames, le précédent record de 210.525 euros récoltés a déjà été largement dépassé. Vers 14h ce dimanche, la barre des 275.000 euros était dépassée.