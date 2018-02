Un nouvel outil pédagogique pour sensibiliser les jeunes à la protection de la vie privée

(Belga) A l'approche de l'entrée en vigueur du nouveau règlement général de l'UE sur la protection des données, un outil pédagogique pour sensibiliser les plus jeunes aux principes de base de ce règlement a été développé, en collaboration avec Child Focus et la Commission vie privée. Ce kit pédagogique était présenté lundi midi au Sint-Jan Berchmanscollege, à Bruxelles, par le secrétaire d'Etat à la Protection de la vie privée, Philippe De Backer, et Sven Gatz, ministre flamand de la Culture, des Médias et de la Jeunesse.

L'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), qui définit les règles à respecter par toute personne ou société traitant des données à caractère personnel, est prévue le 25 mai prochain. Le support pédagogique, "Je décide", destiné aux enseignants, comporte notamment une vidéo et cible les jeunes afin qu'ils connaissent leurs droits en matière de vie privée. En vue de la présentation de lundi, des élèves du collège Saint-Jean-Berchmans avaient été invités à chercher des données à caractère personnel concernant Philippe De Backer et Svent Gatz, comme leur numéro de téléphone ou leur adresse, afin de les conscientiser au partage de données sur Internet. "Les jeunes sont des 'digital natives', mais cela les rend d'autant plus vulnérables s'ils ne tiennent pas compte du fait que leur vie numérique peut aussi être utilisée contre eux", souligne le secrétaire d'Etat à la Protection de la vie privée. Les nouvelles règles européennes doivent leur offrir "une protection supplémentaire", estime Sven Gatz. Tous deux ont insisté entre autres sur l'importante de créer des mots de passe sécurisés ou encore d'utiliser la dernière version des logiciels de navigation. Le rôle de l'autorité de protection des données, qui découle de la réforme de la Commission de la vie privée, leur a également été exposé. Actuellement, seuls deux Etats membres ont déjà adopté "la législation nationale pertinente" pour l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données. La Belgique est pour sa part sur la bonne voie. La limite d'âge pour le consentement parental pour l'accès des jeunes aux médias sociaux, sites de jeux ou boutiques en ligne, qui doit se situer entre 13 et 16 ans selon le RGPD, doit encore faire l'objet de discussions. L'outil est disponible en ligne sur le site https://www.jedecide.be/.