Un satellite vénézuélien hors service en raison d'une "défaillance"

Le premier satellite géostationnaire de télécommunications lancé par le Venezuela en 2008 est hors service en raison d'une "défaillance", a indiqué le gouvernement du pays sud-américain mercredi.

"En raison d'une défaillance, le satellite Simon Bolivar ne sera plus en service pour les télécommunications", a expliqué le ministère des Sciences et Technologies dans un communiqué, sans donner plus de précisions.

Lundi, le site Space News avait annoncé que VeneSat1 -- l'autre nom du satellite -- était "coincé depuis dix jours dans une orbite elliptique", après qu'une "série de manoeuvres l'ont précipité dans une orbite inutilisable".

Selon l'Agence bolivarienne pour les Activités spatiales, le satellite était utilisé pour retransmettre certains signaux de télévision, des connexions internet et pour la téléphonie mobile.

Il avait été construit par la Chine et baptisé "Simon Bolivar" en hommage au héros national vénézuélien. Il avait été lancé depuis la République populaire en octobre 2008, à l'époque où le défunt Hugo Chavez (1999-2013) présidait le Venezuela.

Le Venezuela a lancé un deuxième satellite, le "Francisco de Miranda", en septembre 2012.