"Votre vie avant et après le mariage en images": ne cliquez pas sur cet article sur Facebook, il redirige vers un virus

Un virus se répand sur Facebook par des liens menant à des publications drôles comme "Votre vie avant et après vos 30 ans". Ne cliquez pas, le virus prend le contrôle des données privées.

Les publications humoristiques sont de plus en plus nombreuses concernant "Hommes et femmes – Nous sommes tellement différents", "À quoi ressemble la vie avant et après vos 30 ans" et "Votre vie avant et après le mariage en images". Pourtant, un virus se cache derrière ces images drôles.

Ces liens "S3 amazonaws" sont partagés depuis quelques jours sur le réseau social. Si vous cliquez dessus, le site demande si vous avez plus de 16 ans. Dès cet instant, fermer la page, c’est un virus. Si vous avez déjà cliquez sur le bouton "oui", vous avez autorisé le site à accéder à vos données Facebook et même à prendre le contrôle de votre compte. C’est de cette manière que se répand le virus.

Ça ne s’arrête pas là. Le vols du compte Facebook n’est que l’hameçonnage. Par ce moyen, le virus permet d’accéder à des données privées comme des mots de passe et des données bancaires. L’objectif est donc plutôt clair: usurper l’identité des victimes et leur extorquer de l’argent.





Une démarche habituelle pour les cybercriminels

Le lien "S3 amazonaws" est hébergé par un service de stockage de page web Amazon. Ce service est légal, mais il est souvent utilisé par des criminels pour propager des virus.



Solution

Si vous avez cliqué sur ce lien, il vous faut aller sur Facebook dans l’onglet "aide", accéder à "sécurité du compte", puis "obtenir plus d’aide sur la sécurité du compte". Une deuxième page s’ouvre sur laquelle vous accéderez à l’onglet "confidentialité et sécurité", ensuite "comptes piratés et faux comptes". Vous pourrez ensuite cliquer sur "Je pense que mon compte a été piraté". Il vous suffira alors de suivre les instructions de Facebook.