Il est désormais possible de déclarer ses jours de chômage via une simple application mobile

Une nouvelle application mobile ("eC3") est désormais disponible pour la déclaration mensuelle des jours de chômage, a annoncé vendredi l'Office national de l'emploi (Onem), qui espère que cela facilitera la procédure et fera augmenter le nombre d'utilisateurs.

"Via cette application mobile, les chômeurs peuvent communiquer aux organismes de paiement les jours pour lesquels ils demandent une allocation de chômage. A la fin du mois, l'organisme de paiement peut ainsi calculer l'allocation sur la base des données envoyées via l'application", explique l'Onem dans un communiqué. L'application, gratuite, est disponible sur iOS et Android.