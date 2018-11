Une campagne d'envergure pour renforcer la cybersécurité des enfants en Belgique: faites le test !

La jeune génération a grandi avec Internet. Recherche d'infos, achats, réseaux sociaux, applications, jeux en ligne: tout cela est complètement naturel pour eux. Mais ont-ils vraiment les connaissances minimales pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en ligne ?

La réponse est souvent non, hélas. Et les parents s'en inquiètent. 98% des parents belges estiment qu'il est extrêmement important de préparer et d'assister leurs enfants lorsqu'ils vont sur Internet, selon une étude indépendante réalisée par Ipsos auprès de 1.000 parents en Belgique pour le compte de Google.org.

Cependant, la même étude montre également que seulement 45% des parents se trouvent suffisamment informés pour fournir des conseils pertinents à leurs enfants.





Des acteurs majeurs allient leur force

Partant de ce constat, plusieurs acteurs majeurs en Belgique allient leur force pour trouver des solutions, et elles sont surtout liées à la prévention. Google et Test Achats, en partenariat avec Child Focus et Bibliothèques Sans Frontières, lancent le programme Les Cyber Héros pour sensibiliser les enfants belges à ce qu'il faut faire et ne pas faire sur Internet.

Dans ce cadre, l’ONG Bibliothèques Sans Frontières vient de recevoir 350 000 dollars pour mettre en œuvre un programme de formation dans les établissements scolaires de Belgique. Il s’agit de l’une des plus grandes bourses jamais attribuées par Google.org (le département "investissement non lucratif" du géant américain) en Belgique.





Êtes-vous assez prudent en ligne ? Faites le test

Tous les cours, ateliers et astuces Les Cyber Héros sont consultables sur Cybersimple.be.

Vous pouvez également, en tant que parent ou enfant, effectuer un test sur vos (bons ou mauvais) réflexes en ligne…