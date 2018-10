Une nouvelle application mobile Stib avec recherche d'itinéraire intégrée

(Belga) La Stib a lancé jeudi une nouvelle application mobile permettant aux navetteurs de faire une recherche d'itinéraire en plus de prendre connaissance des temps d'attente, a annoncé par communiqué la société des transports intercommunaux bruxellois.

"Plus complète, personnalisable et utilisant la géolocalisation" pour "faciliter la vie de ses voyageurs", souligne d'emblée la Stib. L'application affiche de nouvelles fonctionnalités, notamment la recherche d'itinéraire qui propose un parcours étape par étape aux voyageurs, depuis leur position jusqu'à la destination souhaitée. Elle inclut le temps de marche à pied et intègre l'offre des autres opérateurs de transport public qui circulent à Bruxelles (TEC, De Lijn et SNCB). Figure aussi la possibilité de créer des favoris (adresses, lignes, arrêts) et de planifier son trajet jusqu'à dix jours à l'avance. L'application avertit également le navetteur lorsqu'il doit descendre du véhicule en fonction de l'itinéraire choisi. D'autres fonctions "continueront à se développer au cours des mois et années à venir", à commencer par la possibilité de consulter le solde de sa carte MOBIB et de recharger en ligne son abonnement, promet la société de transports. Actuellement, l'application STIB, disponible depuis 2010, compte une moyenne de 350.000 utilisateurs par mois. Toutefois il ne s'agit pas d'une mise à jour de celle-ci mais bien d'une nouvelle application, disponible sur Apple Store et Google Play Store. (Belga)