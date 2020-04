Vie privée: l'amende record infligée à Facebook validée par un juge américain

(Belga) L'amende record imposée l'été dernier par l'agence américaine de protection des consommateurs, la FTC, à Facebook pour ne pas avoir su protéger les données personnelles de ses utilisateurs, a été validée jeudi par un juge.

La FTC accusait le réseau social le plus puissant au monde d'avoir "trompé" ses utilisateurs sur leur capacité à contrôler leurs informations personnelles. En plus de l'amende, elle avait imposé à l'entreprise de la Silicon Valley de mettre en place un comité indépendant sur la protection de la vie privée. C'est après l'éclatement en mars 2018 du scandale des fuites de données vers la firme britannique Cambridge Analytica, qui travaillait pour la campagne de Donald Trump en 2016 et a détourné les données personnelles de dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde, que la FTC avait ouvert une enquête.